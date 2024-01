Emiten una "alerta roja" por la falta de presión de agua en la ciudad

No más que un hilo. Diferentes zonas de la ciudad reportaron que tienen muy poca presión en sus canillas. Foto: Juan Andrés Galli.

Probablemente haya pocas cosas más desesperantes que abrir la canilla y ver salir apenas un hilo de agua. Eso es lo que viven muchos vecinos desde hace varios días, en medio de una ola de calor agobiante que afecta a la ciudad y a muchas otras partes de la provincia y el país.

Obras Sanitarias Mercedes (OSM) emitió una alerta roja para pedir un "uso racional" del servicio, que se vuelve escaso en estas jornadas de consumo excesivo.

La falta de presión comenzó a sentirse con mayor intensidad desde el fin de semana pasado en adelante, cuando las temperaturas sobrepasaron los 33 grados y llegaron a picos de 38. Afecta a una gran cantidad de barrios, sobre todo a los que están dentro de las cuatro avenidas y no tienen tanta pendiente desde los acueductos.

Sergio Galera, coordinador de Obras y Servicios del organismo, aseguró que toda la infraestructura está funcionando correctamente y al máximo de su capacidad, es decir, que cuentan con la planta potabilizadora del Dique Vulpiani, la de La Ribera y todas las perforaciones activas para abastecer a la población. Allí, producen unos 30 millones de litros por día, que llegan a las viviendas mercedinas.

Sin embargo, por la gran demanda, prohibieron el llenado de piletas, el riego de jardines y veredas, y el lavado de autos. "Estamos pidiendo a la población que tome todas las precauciones para evitar el derroche. Solamente hay que usar el recurso para bebida e higiene personal, porque estamos ante una ola de calor infernal y la baja presión se siente en toda la ciudad", señaló.

Advirtió que el cuerpo de inspectores recorre la localidad para controlar que los ciudadanos no realicen este tipo de actividades, ya que terminan por afectar a sus vecinos y a otros barrios. En lo que va del verano, contó, han realizado una gran cantidad de advertencias que luego se convierten en sanciones que envían a la Justicia Municipal de Faltas.

"Esta es una situación crítica, que se vive todos los años por el consumo desmedido y también por el uso excesivo de la energía eléctrica, que produce algunas bajas de tensión en algunas de las perforaciones y plantas, y afecta la producción, a pesar de que tenemos grupos electrógenos", agregó.

Galera explicó que estas medidas continuarán vigentes durante toda la semana, porque se esperan más temperaturas por encima de los 30 grados y prácticamente no hay pronósticos de lluvias cercanas que alivien el panorama. Durante el resto de la temporada estival, todas esas acciones no están necesariamente prohibidas, pero sí recomendadas para cuidar el recurso.

"Los que tengan piletas pueden preservar el agua y no tirarla, sino mantenerla con productos químicos para no usar la red", aconsejó, y remarcó: "No solo es un recurso escaso, sino también costoso. Potabilizarla requiere de una inversión muy grande".

Ayer, en las redes sociales reportaron falta de presión en barrios como Remedios Escalada, Colón, Virgen de Pompeya, Hipólito Yrigoyen, La Ribera y Estación, entre otros.

► Tips de cuidados

• Piscinas

Recomiendan comprar productos químicos y llenarlas una sola vez, no con agua de la red, sino con alguna cisterna.

• Horarios

Durante las primeras horas de la mañana es cuando mejora la presión. Es el momento para aprovechar a lavar ropa o hacer el riego de las plantas.

• Higiene

También piden achicar el tiempo de las duchas y no dejar canillas abiertas sin uso.

Redacción / NTV