Grave represión de las fuerzas federales fuera del Congreso

Efectivos de Gendarmería Nacional y manifestantes que se reunieron frente al Congreso de la Nación para protestar contra la ley ómnibus protagonizaron momentos de tensión cuando las fuerzas de seguridad intentaron hacer cumplir el protocolo antipiquetes con una fuerte represión, por lo que se produjeron forcejeos. Por la noche, los forcejeos y el clima de tensión seguía en pie.

En un momento, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cayó al piso y pareció perder el conocimiento por unos instantes, luego de la tensión con las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal).

Belliboni aseguró a periodistas que fue golpeado, mientras pudo verse al menos a un policía arrojar gas pimienta y la Policía Federal utilizó un camión hidrante. "Prefectura reprimió. Me arrastraron, me golpearon. Estábamos sentados en el piso con varios compañeros. Nos sentamos para mostrar que era pacífico. A mí me pegaron patadas en la espalda y me dejaron sin aire", dijo a la prensa luego de reincorporarse.

Mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto que impulsa el oficialismo, pasadas las 17 manifestantes del Partido Obrero, el PTS, el MST y el Frente de Izquierda bajaron de la plaza y ocuparon algunos carriles de la avenida Entre Ríos y avenida Rivadavia.

En respuesta, sectores de Infantería de la Policía Federal y Gendarmería formaron una fila para impedir que se cortara el tránsito, que estuvo detenido unos minutos mientras las fuerzas de seguridad avanzaban sobre las agrupaciones sociales que protestaban.

Cerca de las 18 se logró liberar un carril de Rivadavia, pero el tránsito volvió a interrumpirse.

Luego, la Policía arrojó gas pimienta sobre los manifestantes, lo que incrementó la tensión. Dentro del grupo de personas que protestaban estaba la legisladora del Frente de Izquierda, Celeste Fierro.

Más tarde, arribó una columna de efectivos de Prefectura Naval Argentina equipados con escudos y cascos, lo que aumentó el nerviosismo entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

La concentración en el Congreso comenzó en horas del mediodía y está anunciada una posterior "vigilia de necesidad y urgencia" en rechazo a la ley ómnibus.

El avance de los uniformados, incluso con carros hidrantes, se produjo en dos etapas en las últimas horas de la tarde, operativos en los cuales además hubo un detenido, un ciudadano chileno de unos 30 años.