Con todo el dolor: protestas en el Municipio por los despidos

La película del ajuste no termina. Y lo peor es que lejos de la ficción, está basada en casos 100% reales. Un grupo de familias damnificadas con los despidos en masa de Gastón Hissa se manifestaron en la Municipalidad. Piden volver a sus puestos laborales o al menos tener una explicación como se debe.

“Desde el arranque de la semana, los compañeros se han enterado de la noticia por mensajes de WhatsApp. A otros les hicieron firmar los papeles correspondientes en sus lugares de trabajo. Los contratos no se renuevan. Acá, quienes estamos presentes peleamos para ver si podemos tener una reincorporación, nos hace falta. Hay madres solteras que alquilan y no tienen sustento. Vamos a luchar para ver hasta dónde llegamos”, contó una de las afectadas, quien, por temor a ciertas medidas, prefirió no revelar su identidad.

La mujer precisó que prestaba funciones en el área de Estacionamiento Medido. “Nos atendieron en Recursos Humanos, recibieron una nota en la que le planteamos lo nuestro y nos dieron un número de expediente”, dijo en medio de los reclamos. Hubo instantes tensos, de lógico disgusto. La Policía se hizo presente en el lugar.

La empleada damnificada aseveró que seguirán luchando y si hace falta, volverán a manifestarse todos los días hasta que el intendente, Gastón Hissa, vea y entienda sus realidades.

Hubo arreglos: distintas fuentes confirmaron que hubo casos en los que llegaron a acuerdos con los contratados y les renovaron su estadía en el Municipio. La medida revuelve el estómago a quienes necesitan trabajar.

“Estuve con el intendente cuando visitaba los CAV. Él decía que no iba a correr a nadie. ¿Por qué ahora no sale a decir lo mismo?”, dijo otra de las alcanzadas con los despidos.

En contexto

Esta semana se dio uno de los acontecimientos más tristes del ajuste de Hissa. Sin medir mayores razones, dejó sin fuentes laborales a decenas de familias. Se trataría de unas 80 personas. Los despidos se dieron sobre personal contratado, entre quienes había empleados con muchos años de trabajo en la Comuna.

“No se prorrogará el contrato laboral que finalizó el 31 de diciembre de 2023, eso sin perjuicio de ser considerado para eventuales nuevas vacantes que se produzcan”, dice textualmente uno de los documentos que le llegó a un despedido.

La Comuna se muestra muda ante los hechos y evita informar aspectos del brutal ajuste.

Este medio intentó obtener información de mano directa de la Municipalidad para conocer más detalles, pero no hubo respuestas. Lo que se sabe por los propios afectados es que la medida alcanzó a gente de la Policía Municipal, Estacionamiento Medido, Medio Ambiente, CAV, administración y Vialidad.

Por lo pronto, las pocas voces que suenan en el edificio de Belgrano y San Martín replican una palabra técnica que, si bien es correcta, le baja el tono al dolor de cerca de un centenar de familias: cese.

Claramente, la lapicera de Hissa traza decisiones indignantes, entrelazadas a la línea política del gobernador Claudio Poggi. En el medio, quedan quienes pagan el ajuste con dolorosas realidades. La escena puntana no deja de sumar tristes hitos en el plan de la motosierra.

Las familias seguirán de cerca la situación y en medio de la inventiva para subsistir, reclamarán lo justo: el derecho a ganarse la vida dignamente.

Redacción/MGE