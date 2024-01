La temporada será crítica para gastronómicos, cabañeros y hoteleros

La crisis asfixia y los comerciantes ya no saben cómo reflotar. La temporada en San Luis se está convirtiendo en una de las peores que ha tenido desde 2002. El nivel de ocupación apenas supera el 40%, pero algunos opinan que se viene más turbio.

El Diario de la República salió a recorrer las localidades de El Volcán y Potrero de los Funes para conversar con los trabajadores del sector turístico y constatar la merma. En El Volcán, la mayoría de las cabañas están vacías y la gente ya no sabe cómo hacer para ocuparlas; muchos dependen de eso para subsistir.

Mónica vive en la localidad desde 1986 y compartió su visión: “El movimiento es bastante flojo. No hay mucha gente, no hay reservas tampoco. Tengo un departamento que trabajo en verano y hasta ahora no he tenido reservas ni nada; prácticamente lo tengo cerrado. Esperemos que la cosa mejore, pero se complica. Yo lo que hago con ese dinero del alquiler es pagar el año completo de rentas y la Municipalidad, lo uso exclusivamente para eso. Es como una ayuda que tengo porque soy jubilada”.

En los meses de llegada de turistas, ella alquila su hogar y se muda, junto a su esposo, a un motorhome que tienen equipado. “A mí no me gusta deber nada, utilizo este sistema para no tener deudas. Este año no he tenido a nadie, así que veré cómo me arreglaré para pagar, venderé algo, como hice en la pandemia”, afirmó.

En la misma línea, Eduardo Ortiz, quien es dueño de unas cabañas en la localidad, pero vive en la capital, apuntó: “Esta temporada está bastante baja, están faltando los clientes. Me imagino que debe ser por la economía; se pone muy pesado para vacacionar. Esa es la situación que estamos pasando. Acá hay 5 cabañas, ninguna alquilada. Estamos esperando para ver si llega alguien a preguntar, pero por ahora no tenemos nada”, lamentó.

El encargado de uno de los campings de El Volcán, Diego Funes, contó que el predio está funcionando bien porque los precios están pensados para los puntanos y para que sus familias puedan disfrutar (pasar la tarde con pileta y asador incluido cuesta 2 mil pesos por persona; instalar una carpa para dos —con quincho— sale 9 mil pesos). A su vez, confirmó que en las cabañas localizadas a mil metros del camping no hay nadie, ni reservas.

Los gastronómicos

La situación crítica también la están notando quienes se dedican a la cocina, tanto en El Volcán como en Potrero de los Funes.

Yanina Rodríguez, cocinera de un café bar ubicado cerca del río Volcán, comentó: “Este año ha sido flojísimo, se nota muchísimo la merma, hay cabañas que están vacías. Este 2024 lo que más se consume son las pizzas, ya no tanto platos individuales, por los precios. Como verás, tenemos el salón vacío”, señaló mostrando el local, ayer pasadas las 12:30.

La zona es visitada, en mayor parte, por ciudadanos de Buenos Aires, aunque los comerciantes afirmaron que últimamente están llegando muchos mendocinos. “Esta temporada arrancó a partir del primero. Se nota que la gente viene a consumir buscando precios. La economía está bastante dura en todos lados. En el consumo se nota que la mayoría busca compartir”, reflexionó.

En Potrero de los Funes el contexto es similar. Durante el sondeo, ayer al mediodía, muchos locales estaban vacíos, aspecto que los comerciantes destacaron como “atípico”, particularmente en esta fecha.

“En la primera temporada luego de la pandemia, tuvimos una ocupación de hasta el 90%; al año siguiente cayó al 60%. Este año, siendo optimistas, esperábamos el 50%; con una devaluación semejante y una caída del consumo abrupta, no aguardamos ni un 25%. Esto se refleja en las calles: no se ve gente. En este caso, solo estamos haciendo números y especulando, tratando de ver cómo salir de esto”, reflexionó Rodrigo Godoy, propietario de una parrilla.

Regina, encargada de un restaurante de la localidad, apuntó: “Está bastante tranquilo, demasiado, diría. La gente busca precios, compartir, quiere lo más económico. Lo que no se ve es la cantidad de gente de años anteriores”.