Quieren saber qué pasó con el dinero para pagar los salarios

La presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, precisó que el gobierno de Claudio Poggi no puede desdoblar los salarios porque no hay motivo para hacerlo, ya que tienen el dinero para pagar de una sola vez. Por eso, con sus pares del bloque justicialista, presentaron recientemente a la Cámara baja un pedido de informe para que el Ejecutivo detalle cuál fue el panorama financiero entre el 11 de diciembre y el 2 de enero.

Los legisladores quieren conocer la situación, a través del ministerio que corresponda, en un plazo de siete días hábiles. Necesitan que respondan por escrito y de manera detallada varios puntos que requieren una respuesta pronta.

Entre ellos, que se precisen el nivel de reservas financieras, brutas y netas de la Provincia al 2 de enero de 2024; los ingresos efectivos, corrientes y de capital durante el mes de diciembre de 2023, y el monto total de dinero recibido en concepto de devolución de anticipos financieros por parte de contratistas de obra pública, desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 2 de enero de 2024.

A su vez, respecto de los salarios del personal de la administración pública correspondiente al mes de diciembre de 2023: acta administrativa por la cual se dispuso el desdoblamiento de pago de sueldos, monto total de dinero ejecutado para la cancelación del 50% de los salarios del personal y los conceptos sobre los que se liquidó la remuneración parcial, tanto los correspondientes a ingresos (antigüedad y adicionales) como a egresos (aportes sociales y jubilatorios, entre otros) y el motivo atribuido por el Ejecutivo a la merma en casi un 16% de los ingresos corrientes de la provincia proyectados para enero de 2024 ($48.142 millones), en relación al mismo concepto proyectado ($57.270 millones).

“La plata para pagar los sueldos sabemos que está, ahora queremos conocer qué pasó con ese dinero y por qué no se pagaron los sueldos de una sola vez”, aseveró la presidenta de la Cámara baja, Silvia Sosa Araujo.

Recordó que el Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de empréstito para pedir un préstamo con una entidad financiera para pagar los salarios. “No estaba claro, tiene escasa información porque no decía con quién, a qué tasa y con qué banco, entre otras cosas. Están ocultando información, quieren endeudar a toda costa y queremos saber para qué”, pronunció.

Días pasados, el ministro de Hacienda e Infraestructura, Néstor Ordoñez, debía concurrir a la Cámara de Diputados para hablar de la situación financiera y del pedido del empréstito. “Le dije al ministro, de acuerdo a la situación, que está la plata para pagar los sueldos y que no se pueden desdoblar porque no hay un decreto que indica que se va a desdoblar. Me respondió: ‘Por las dudas, no queremos gastar los ahorros del Estado’. Está el dinero para pagar al personal del Plan de Inclusión, de la gente de los veteranos de Malvinas, de las becas, de la juventud y de la administración pública, entre otros”, remarcó.

La diputada del bloque justicialista, Fernanda Spinuzza, coincidió y apuntó que no tienen información de que exista un acto administrativo por el cual se dispuso el desdoblamiento. “No hay un decreto que lo indica, como también los intendentes que se a-dhirieron a esta medida del Ejecutivo porque a la Legislatura incluso no llegó ninguna notificación para adherirse, lo cual es absolutamente irregular”, manifestó.

La Legisladora señaló una situación caótica, donde hubo empleados que tenían liquidado el recibo al ciento por ciento, pero sin un desglose de cuáles fueron los aportes y cuáles los descuentos. “Todo fue un procedimiento anormal, porque el recibo de sueldo es un documento fehaciente para el trabajador. Y esta forma de liquidarlo con información parcial, sin saber qué descuento se aplicó, si hubo aportes patronales, pago a la obra social y no se sabe si abonaron las asignaciones familiares, entre otros, hizo que el cobro del sueldo en diciembre —además del cincuenta por ciento— presente irregularidades que dejan mucho que desear”, lamentó.

Por ahora, siguen de cerca la situación y se solidarizan con los trabajadores, quienes acaban de pasar las Fiestas de fin de año más tristes de las últimas cuatro décadas.