"Febrero es tarde para comenzar a gestionar"

Cuando no es la falta de lluvias, son los fenómenos climáticos extremos, como las heladas y el granizo que producen daños irremediables en los cultivos. “Venimos complicados hace 3 años por el clima, este va a ser el cuarto que estamos mal por la falta de agua, ya no sabemos por dónde encarar. Estamos solos, y febrero (cuando se reúna el Consejo Productivo Provincial) es tarde para comenzar a gestionar”, dijo Darío Coria, un productor agropecuario que trabaja en la zona norte de San Francisco, tiene campos en Juan Llerena, Saladillo, La Botija, La Toma y Loma Blanca.

Mientras recorría las diferentes localidades para analizar los daños de la tormenta del sábado a la madrugada, Coria opinó sobre la Ley de Emergencia Agropecuaria, que estuvo en vigencia hasta diciembre pasado. Indicó que: “Ayudó con respecto a los impuestos, pero no solucionamos gran cosa porque, lamentablemente, el problema es mucho más grave. Acá, si no llueve, no sé qué vamos a hacer, esa es la verdad”, especificó y añadió que “en la zona de Loma Blanca sus colegas tuvieron que buscar agua para darles a los animales porque llovió poco”.

Con respecto a las reuniones que tiene programadas el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Federico Trombotto, recién para febrero aseguró que a su entender llegarán tarde. “Con las reuniones tampoco vamos a solucionar nada, mucho menos si se sigue dilatando el tema de medidas. Esto debería haber empezado mucho tiempo atrás. La provincia se caracteriza por un clima semiárido, no es un dato nuevo, entonces, San Luis ya debería tener una política agropecuaria de asistencia al campo, como la que tienen otros países, con respecto a los problemas, el Gobierno se tiene que convertir en socio del productor, no solamente cuando los años son buenos. Lamentablemente, nos tenemos que arreglar solo. Habría que brindar otras herramientas. Por más que se reúnan hoy o en febrero, no creo que haya ninguna solución”, enfatizó Coria.

Opinó que, “una Ley de Emergencia Agropecuaria por un año es poco, tendría que renovarse automáticamente y luego reunirse para rever si mejoró algo, qué aspectos se pudieron trabajar y atender los que no. Pero las condiciones climáticas siguen igual, no podés esperar otra vez para reunirte a tratar lo mismo. Es perder tiempo”.

Coria siembra maíz, girasol, soja y alfalfa. Además, hace ganadería de monte, “estamos rogando que llueva porque de lo contrario perderemos todo lo que se ha sembrado. Anduvimos recorriendo y no hay nada de pasto, está todo seco y amarillo, no sé qué vamos a hacer”, concluyó.