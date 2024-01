Elías López se despidió de River: "Solo tengo palabras de agradecimiento"

El defensor Elías López rescindió contrato con River Plate, se quedó con el pase en su poder y expresó su gratitud al club donde se formó como futbolista, a través de las redes sociales.

"Hoy me toca despedirme del club que me abrió las puertas desde los 11 años. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron desde mi llegada al club, a mis compañeros, entrenadores, dirigentes, médicos, kinesiólogos y a toda la gente que trabaja en la pensión. Que me ayudaron a crecer tanto como jugador, o como persona, e hicieron sentirme como en casa desde el primer momento", escribió López en su cuenta de la red social Instagram.

"Muchas gracias por estos recuerdos tan lindos que nunca voy a olvidar; al club que me dio todo y le debo la vida. Espero que algún día el fútbol nos vuelva a juntar. Gracias River Plate", finalizó el defensor.

Elías López, de 23 años, tenía contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2025, pero el entrenador Martín Demichelis le comunicó que no lo tendría en cuenta para la presente temporada.

Durante 2023 estuvo a préstamo en Arsenal de Sarandí, uno de los dos equipos que perdieron la categoría, y previamente tuvo un paso por Godoy Cruz de Mendoza (2021-2022), donde sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

López, quien debutó en River en 2019 bajo la gestión de Marcelo Gallardo como entrenador, se sumó a las bajas del plantel "millonario" junto con Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Matías Suárez, Bruno Zuculini, Emanuel Mammana y Salomón Rondón.

Télam/MAM.