La máquina cultural

La crítica es y fue un eje central en la vida y carrera de la docente, escritora y autoproclamada intelectual, Beatriz Sarlo. Con una aspiración un tanto delirante, desde pequeña, de formar parte de la élite literaria de Argentina, los escritos de la exprofesora de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se convirtieron en lectura obligada de las carreras vinculadas a la comunicación y las ciencias humanas.

A pesar de haber escrito varios libros sobre las redes sociales, Sarlo se niega a tener presencia en ellas. Sin la posibilidad de enviarle un mensaje de WhatsApp, la única vía de contacto con Beatriz es a través de un número de teléfono y, a la vieja usanza, esperar que aparezca la inconfundible voz de la mujer de 81 años al otro lado. Después, el proceso varía según la disponibilidad, predisposición y tiempos. Pero todo dependerá de una agenda, seguramente de papel, que contiene las actividades y anotaciones de la ensayista para pactar, finalmente, un encuentro telefónico.

Con altos estándares para sus interlocutores es casi una muletilla el repreguntar a sus entrevistadores; como si no hubiera colgado las tizas y tomara examen.

Con un temperamento que fue uno de sus pilares en su nutrida carrera, casi tan importante como sus conocimientos y capacidad crítica, Beatriz responde, discute, argumenta e interroga sobre actualidad y su vida con Cooltura.

―¿Viene de una familia de docentes, eso la condicionó para elegir la profesión?

―No considero que vengo de una familia de docentes, sino que algunos familiares de mi madre fueron docentes y apreciaron mucho eso del modelo de los docentes formados a comienzos del siglo XX. La otra parte de mi familia viene de otros lugares. Yo hablo de ellos porque esos docentes son importantes históricamente en la Argentina, no ellos en persona, sino en la función que cumplieron. Pero no hay que pensar que uno habla o hace cosas condicionado por su herencia, jamás me ha sucedido eso. Yo no soy docente porque mi abuela lo era.

―En varias oportunidades hizo referencia al aula como espacio de debate, ¿cómo impactaron las dictaduras y la democracia en ese lugar?

―Para debatir y analizar si la enseñanza siempre fue un campo de debate depende del régimen político que había en la Argentina, durante mucho tiempo se mantuvo de manera ininterrumpida esta modalidad; pero tuvo años en que todo fue dictatorial y la enseñanza no fue espacio de debate. Después de la última dictadura, primero, las aulas se convirtieron en un mejor espacio de aprendizaje y eso no habría que salteárselo. Después, apareció el debate, primeramente en los espacios universitarios. Pero la democracia hace que las aulas sean mejores espacios de aprendizaje. Porque, justamente, ahí entra la palabra debate, porque es posible discutir aquellas ideas, principios, temas y ejes que se aprenden.

―Las aulas ampliaron su espacio de debate y, sin embargo, los jóvenes simplificaron su forma de escribir y, por ende, de leer. ¿Cómo se puede expandir el pensamiento crítico si la sintaxis compleja disminuyó?

―Eso es cierto, se ha simplificado, pero creo que no sé si tenemos que vincularlo directamente con el espacio de debate o desvincularlo. Se ha simplificado la sintaxis, pero eso habría que analizarlo desde la forma en que se está haciendo el aprendizaje y la enseñanza hoy, que tiene consecuencias luego en los resultados que se obtienen en ese aprendizaje más simplificado. Tiene que ver con cambios en la forma en que se realiza ese aprendizaje.

―¿Qué opina de las redes sociales?

―No me interesan en absoluto. Yo escribo y tengo, afortunadamente, espacios donde puedo hacer que se conozca mi trabajo. Esquivo a la modalidad de las redes sociales que, en general, es un discurso más elemental y menos elaborado. Nunca participé en una y no está en mis planes hacerlo.

―¿No las ve como una forma de democracia también a las redes?

―Yo las puedo ver como algo o decir algo de ellas y no participar en las redes sociales necesariamente. No digo que no sea un espacio de intercambio de opiniones e ideas. Es una forma más de las que se ha encontrado en el debate público y escrito, es más, he recurrido a estos muchas veces, pero hay gente que tiene más inconvenientes en actuar en el debate público tradicional y, por tanto, ha creado eso. Me parecen un acto de creación y una forma interesante, sí. Las comparto, no.

―¿Qué opina del lenguaje inclusivo?

―Es una de las formas en las cuales se expresan en las sociedades los progresos que tiene la presencia de la mujer y lo que las mujeres hacen en ellas. Si el lenguaje inclusivo es eso, me parece bien que el lugar de la mujer sea defendido a través del lenguaje inclusivo. Desde mi particularidad, no he necesitado de él para tener una presencia, como tampoco centenares de mujeres lo han necesitado para tenerla, pero si hoy esa es la forma de tener llegada, me parece bien.

―Con la globalización y la interconexión cultural, ¿cómo ve la influencia de la literatura argentina a nivel internacional?

―Es muy amplio hablar de influencia. Uno podría pensar que es por publicar un libro en Europa, pero no me alcanza lo que yo conozco para decir qué sí o qué no. Entonces, si la influencia en Europa es que un escritor viaje y lo inviten a disertar me parece muy precario; no estamos hablando de que se difunde la literatura gaucha. En general, a los intelectuales nos invitan al viejo continente ya sea para dar conferencias, para disertar en universidades, etcétera.

―¿Qué opina de que la llamen intelectual y de formar parte de un círculo que parece un poco elitista por momentos?

―Con el comienzo de mi vida, mi fantasía o mi deseo, desde que era muy joven, era convertirme en intelectual dado que con ese término yo identificaba aquellos escritores o escritoras que apreciaba enormemente y que estaban, en ese momento, muy valorados, como Juan José Saer. Entonces, mi delirio grandioso era convertirme en ese tipo de escritor o escritora.

Vida posmoderna

Un recorrido por la carrera y obra de Beatriz Sarlo.

1942: Primeras letras

Nació el 29 de marzo, en Buenos Aires, hija de Saúl Sarlo Sabajanes y Leocadia Beatriz del Río. Se recibió a los 26 años de licenciada en Letras, en la Universidad de Buenos Aires.

1968: Militancia y redacción

Se unió al peronismo, luego ingresó al Partido Comunista Revolucionario. También formó parte del consejo de redacción de la revista Los Libros, hasta su clausura en 1976.

1983: Sarlo a las aulas

Con la vuelta de la democracia fue profesora de Literatura Argentina en la UBA hasta 2003. Además, dictó cursos en las universidades de Columbia, Berkeley, Maryland y Minnesota.

2013: Pluma honrada

Recibió la distinción más importante de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina, la "Pluma de honor" que destaca a quienes contribuyen a dignificar y consolidar la misión de la prensa independiente como institución social y cultural.

2022: Historias de tiza

"Clases de literatura argentina”, su último libro publicado, es una recopilación de sus exposiciones en la materia Literatura Argentina II, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

2023: Una incomprendida

Habiendo cumplido 80 años en el 2022, anunció su autobiografía, en la que trabaja actualmente. Se llamará "No entender".