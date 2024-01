La Justicia ordenó pagar de inmediato los salarios estatales de diciembre

La jueza Penal y Contravencional, Daniela Benenatti, le ordenó al gobierno de la provincia que “abone de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2023”.

De esta manera, el Ejecutivo provincial está obligado a pagarle a los empleados estatales de manera completa e inmediata los salarios de diciembre del cual todavía les debe la segunda cuota; luego de que solo abonara la mitad el pasado 29 de diciembre.

La medida cautelar de seis páginas que definió este lunes la Justicia provincial fue a favor del recurso que interpusieron este viernes el gremio estatal ATE y el Defensor del Pueblo, Enrique Ponce, donde solicitaban la inmediata acreditación de la totalidad de los haberes de diciembre y que se abstuviera de seguir pagando de manera desdoblada el salario como lo anunció el propio Poggi el 10 de diciembre cuando asumió sus funciones en el discurso ante la Legislatura.

El propio gobernador, cuando se anotició de que la jueza habilitaba la feria para tratar la medida, se dio cuenta que su autoridad no le permitía tal decisión –inédita en San Luis- y por la noche de este domingo grabó un mensaje donde anunciaba que luego de negociar un préstamo con el Banco Nación, adelantaba el pago de la segunda cuota salarial para este miércoles.

Consultado por El Diario de la República luego de la decisión tomada por la Justicia, el defensor del Pueblo Enrique Ponce, comentó: “Hicimos un estudio muy detallado, sólido e importante sobre la viabilidad que tenía este pedido y detectamos más de una situación. En primer lugar, la provincia no tiene decreto de necesidad y urgencia como prevé la Constitución Nacional para el caso del presidente de la Nación, por eso no se le puede dar carácter de ley a un decreto del gobernador. Por eso atacamos el artículo de ese decreto que dispone de manera genérica por el plazo de un año la facultad de desdoblar sueldos”.

El exintendente de la capital destacó: “Además no se puede declarar una emergencia provincial económica, administrativa, financiera, sanitaria, etc por decreto. Eso tiene que ser por ley. Acá no hay facultad legal que le confiera al titular del Poder Ejecutivo provincial para hacer leyes por decreto”.

En estas horas el Poder Ejecutivo será notificado por la Justicia y deberá activar todos los mecanismos para que la totalidad de la planta de agentes público cobre el resto del salario que en principio Poggi pensaba abonar el martes 16.

MGE