Recomiendan bañar a los perros una vez por semana

Excepción. Según indicaron, la única raza que se puede rapar es la del caniche, debido a que no se les cae el pelo como a la mayoría de los perros. Foto: Héctor Portela.

Con las altas temperaturas, muchos propietarios de mascotas deciden llevar a la peluquería y bañar más seguido a sus perros. Sin embargo, recomiendan que si el animal es hogareño, se tome esta medida una vez por semana, mientras que si suele frecuentar más los espacios al aire libre, lo aconsejable es que el baño se realice una vez por mes.

Para lograr mantener la higiene de los perros, es necesario que tengan la costumbre y no exhiban miedo al momento del baño.

"Nosotros no sedamos a los perros, no los adormecemos, sino que llega el animal o lo vamos a buscar y va a una jaula independiente. Lo bañamos, lo secamos y si el perro está arisco o no está acostumbrado a la peluquería o a otros perros, lo bañamos por la mitad, lo dejamos, bañamos a otro perro, entonces así el perro se va tranquilizando y acostumbrando a nosotros", contó Marcelo Senatore, de la veterinaria Maskota's.

Durante el verano, el baño no solo sirve para higienizar, sino también para refrescar al animal ante las altas temperaturas. "Los perros se pueden bañar todas las veces que uno quiera como dueño. La recomendación es que si es un perro que está dentro de la casa, hay que bañarlo una vez por semana, pero si está fuera del hogar, en el patio, se aconseja una vez por mes. Esto es porque al bañarlo se le sale una grasa protectora que lo cuida del sol, del aire y de la humedad", indicó.

Senatore expresó que para calmar a los perros que se ponen nerviosos con el procedimiento, se requiere tiempo para jugar y, así, tranquilizarlos.

"Lo que más les cuesta a los dueños es mantener el cepillado diario. Al cepillar al perro de pelo largo, va cambiando el pelaje todo el tiempo, de forma permanente, y no le queda pelo muerto. Si no se lo peina con regularidad, el perro sufre", explicó.

Un mito que está masificado es que durante el verano hay que pelar a los perros para que sufran menos el calor. Sin embargo, esta decisión perjudica a los animales. "Los perros no se deben rapar. La gente insiste, pero no hay que hacerlo; para eso hay que peinarlo permanentemente. A la única raza que se les dice que se les debe cortar el pelo es a los caniches, porque no se les cae el pelo", indicó.

Para la buena salud de las mascotas es importante brindarles alimentos de calidad, con fórmulas completas para evitar problemas de gastroenteritis o de piel.

Otro factor relevante es mantenerlos libres de pulgas y garrapatas durante el todo el año, dado que pueden producir anemia en el animal e incluso la muerte.