Quejas de familiares por los recortes que sufre la Plaza Azul

Todo era alegría para las familias de personas con autismo cuando en septiembre del año pasado la Municipalidad de San Luis inauguró su Plaza Azul, el primer espacio verde de la ciudad y la provincia para personas con la condición. Hoy padres y madres que aprovechaban el espacio para sus hijos reclaman desde principios de mes, ya que aseguran que redujeron los horarios de apertura, a raíz de la desvinculación de un placero.

Los padres usaron las redes sociales del Municipio para expresar su descontento por la reducción de horas y también por el despido del trabajador, del cual aseguran, hacía un excelente trabajo. El Diario de la República pudo contactarse con una de ellas, Rosario Medero, quien dio más detalles de lo que ocurrió con el espacio en los últimos días.

“La plaza tenía un placero, que cuidaba que no entraran mascotas, que otros chicos no se pusieran a jugar al fútbol, y controlaba la cantidad de gente que ingresaba para mantener el orden, porque mucha recarga, mucho estímulo no es bueno para nuestros hijos. A partir del 5 de febrero la plaza quedó sin placero. Queremos aclarar que el señor era excelente, no tenía por lo menos que nosotros sepamos, alguna afinidad política por ningún partido”, describió.

“Estos días se ha estado abriendo por la mañana, pero generalmente nosotros íbamos más por la tarde que es cuando baja un poco la temperatura y los padres ya se desocupan de sus trabajos. Estamos esperando que se solucione y lo ideal sería que volviese el trabajador. Era un excelente señor y nos duele a todos que alguien pierda el trabajo”, continuó.

El espacio, ubicado en cercanías del Centro Cultural "José La Vía", abre de 9 a 13 y por la tarde solía hacerlo de las 18 a las 22.30. Antes de la reducción horaria, los padres incluso tenían esperanzas de que abriera hasta las 23, por las temperaturas de verano.

El Municipio les planteó que “estaban trabajando” para que la Plaza Azul volviera a funcionar en los dos horarios. Pero por ahora no han visto la solución en la práctica. “Están pasando varios días, empezó un fin de semana largo y los días están más lindos. Muchos chicos empiezan en pocos días las terapias, la escuela, la rutina y por ahí es el momento que más se presta para que puedan disfrutar”, explicó, resaltando la importancia del espacio.

La Plaza Azul fue inaugurada el pasado 1º de septiembre por el entonces intendente, Sergio Tamayo. Se llama así en referencia al color que identifica al grupo de personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y fue realizada con fondos municipales, por un monto que superó los 38 millones de pesos.

El espacio cuenta con características especiales para que las personas con la condición puedan disfrutarla. Tiene piso de goma, césped sintético, cierre perimetral, iluminación led, bebederos, y en cuanto el equipamiento de juegos, resorte en espiral, tubo de gateo, paneles sensoriales y parasoles. En detalle tiene tres áreas: una de juegos con césped sintético, otra de juegos con piso de caucho y una última con césped natural, con asientos para que los padres puedan acompañar a sus hijos.

“El hecho de que esté cercada es porque hay muchos chicos que tienden a escaparse, entonces la plaza da contención y los padres están seguros de que no se van a escapar, que no van a cruzar la calle”, amplió Rosario sobre las características especiales que tiene la plaza.

“La verdad que fue una alegría enorme cuando se concretó y ahora estamos un poco tristes y esperando que se solucione”, concluyó la madre, a la espera de una solución de la intendencia a cargo de Gastón Hissa.

Reclamos por redes

El Diario recopiló algunos de los comentarios que vecinos realizaron en redes sociales de la Intendencia por los cambios de funcionamiento en la Plaza Azul. "Señor intendente espero que reincorpore el personal que cumplía con dedicación al cuidado de la misma, ya que es un gran logro de la Provincia. Y merece estar cuidada por gente responsable", sostuvo Vale Moroy.

"Necesitamos que la Plaza Azul esté abierta por la tarde, que vuelva el personal que cumplía con responsabilidad y compromiso su trabajo, los niños necesitan ejercer su derecho a jugar y aprender, no se los quite. Plaza Azul es un logro en conjunto para la comunidad y en especial para los niños TEA. Está hermosa, muy limpia y cuidada por dentro, pero los niños necesitan disfrutarla por la tarde", aportó Loreley Leguiza.

Otra usuaria, Érica Medero, arrobó al intendente y al gobernador Claudio Poggi para pedir que tengan en cuenta la reincorporación del personal para el espacio.

La respuesta del Municipio

Este medio visitó la Plaza Azul ayer por la tarde, donde, cerca de las 18, un empleado abrió sus puertas. Betiana Rojo, la directora de Barrido de Plazas y Cementerios, explicó que hubo una reducción horaria en los últimos días por la desvinculación de algunos trabajadores bajo la modalidad de "ayuda económica". A su vez, hubo empleados en vacaciones. Rojo aseguró que gestiona un baño para los empleados. "Es una plaza muy especial", remarcó. Hoy hay una trabajadora de 7 a 12 y dos empleados abren los fines de semana a la tarde, como pudo comprobar este matutino.