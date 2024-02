San Luis: colapso en la gestión de residuos y avalancha de reclamos

La imagen es triste y lamentable. La mugre que cubre a San Luis se advierte en cada descampado, en cada rincón, en cada esquina, casi en cada metro cuadrado. La desidia o la impericia casi absoluta que ha exhibido la Municipalidad para cuidar los espacios verdes en las últimas semanas se traduce en una andanada de reclamos de vecinos de todos los sectores de la ciudad, desesperados ante la acumulación de desperdicios y los olores nauseabundos cada vez más intensos. En muchos sectores incluso alertan de la proliferación de alimañas atraídas por la basura, lo que genera focos infecciosos y una amenaza ambiental grave. Los ciudadanos también advierten por deficiencias en el sistema cloacal y en el alumbrado público.

Las quejas por la basura en las calles son el comentario habitual de los vecinos al encontrarse en la calle, cuando hacen compras e incluso inundan las propias redes sociales de la Comuna. “Por favor, barrio Lucas Rodríguez. Ya empezó a haber ratas por todos lados. Antes era por la fábrica de picadillo, ahora es impresionante la cantidad de basura en cada esquina, en cada mitad de cuadra. Lo que se puedan imaginar y más: animales muertos, colchones, televisores, escombros, ramas, colchas, bañeras y ni hablar de los residuos que se echan a perder”, señaló Ale Sosa en la página de Facebook del Municipio.

Gladys Arias realizó un llamado para que el intendente Gastón Hissa tome cuanto antes cartas en el asunto. “Hissa, sacanos el basural, por favor. No se aguantan más los olores, el viento trae toda la mugre a nuestras calles. Félix Bogado frente al CIP municipal”, señaló.

“¿Por qué no van a limpiar el barrio 527 Viviendas, que los yuyos están de dos metros en los espacios verdes y ahí se esconden los rastreros?”, posteó Leo. “Acá en el barrio Libertad, toda la noche y hoy todo el día, la cloaca se desborda. Parece una fuente y es un olor insoportable. Da asco y no se puede estar ni adentro. No se aguanta el olor”, dijo Gladys Lucero, mientras que Alicia Sosa, del barrio Vialidad Nacional, también protestó por las pérdidas cloacales y advirtió sobre la aparición de ratas y murciélagos en los montículos de basura.

Un elemento que llama la atención de los vecinos es que este escenario de profundo abandono contrasta con la dinámica de la administración anterior, que hacía una correcta gestión de los espacios verdes. “Barrio 1° de Mayo. En la plaza hay mucha mugre acumulada. Antes limpiaban una vez a la semana, ahora nada”, expresó Flavia Escudero. “Ciudad abandonada por los nuevos mandatarios”, agregó de manera lapidaria Daniel Molina. “Hace más de una semana, esperando que la Municipalidad venga a retirar los escombros, por lo que ya aboné”, agregó Alexis Amieva, también en las redes municipales.

Para algunos vecinos, una salida al problema sería que la Comuna disponga en ciertos sectores previamente acordados contenedores en los que se pueda arrojar escombros, basura o pasto. “Esa es la solución, como hay en todas las ciudades, para que la gente ponga madera, pasto y muebles viejos. Yo no tengo césped, pero encuentro bolsas con césped en mi canasto que los recolectores no se llevan. Ya no pasan de forma regular, ni los recolectores de basura domiciliaria ni los de espacios verdes. Están generando basurales por todos lados con la nueva política implementada”, dijo Eleana Ojeda Zorrilla.

La respuesta de la Comuna

En la Municipalidad señalan que han comenzado con la limpieza de los espacios verdes y reconocen que “falta mucho”, aunque aseguran que “con trabajo y esfuerzo vamos a seguir adelante”.

En la Comuna aseguran que han detectado que hay “taxis flete” que están tirando escombros y colchones, sobre todo después de las 19, en algunos sectores de la ciudad. Por eso, solicitaron hacer la denuncia anónima al 147 si se ve a algún vecino arrojando basura en la vía pública.