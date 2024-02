Lo detuvieron por el violento robo a un taxista y un juez lo mandó preso

Le apoyaron un cuello de botella roto en las costillas, le pusieron una soga en el cuello para asegurarse de que los llevara a donde le dijeron y amenazaron con desfigurarle la cara si se resistía. Así fue el violento asalto que un taxista sufrió la tarde del jueves en uno de los extremos de la capital.

Momentos después del hecho, la Policía logró detener a uno de los autores. Este viernes un juez lo envió tres meses al Penal con prisión preventiva, mientras los investigadores y la fiscalía trabajan para identificar y atrapar al prófugo.

Según reconstruyó la fiscal adjunta Marisol Boschi este viernes, en la audiencia de formulación de cargos ante el juez de Garantías 3, Marcos Flores Leyes, el hecho comenzó cerca de las 17 en la esquina de Ciudad del Rosario y Sarmiento, donde Gabriel Rodríguez y un cómplice aún no identificado pararon un taxi para hacer un viaje.

Edgardo Abarca, quien conducía un Renault Logan con la licencia 137, frenó y le permitió subir, uno a su lado, en el asiento delantero. Los presuntos pasajeros le dijeron que querían ir hasta el puente de ingreso del barrio Monseñor Tibiletti, pero a poco de comenzar el recorrido, la persona que iba adelante con él le apoyó, en la parte derecha del torso, el cuello roto de una botella de vodka y dijo que iba a apuñalarlo y cortarle todo el rostro si hacía algo.

Casi a la par, Rodríguez, quien se puso justo atrás del chofer en el asiento trasero, le colocó una soga al cuello y la apretó lo suficiente como para que Abarca pudiera seguir manejando. Cuando llegaron a destino, el hombre que iba adelante se bajó del coche, abrió la puerta del conductor y le sacó dinero y el teléfono a la víctima, y luego se dirigió al baúl, de donde se llevó la rueda de auxilio.

Recién allí, Rodríguez lo liberó y ambos sospechosos emprendieron la huida a pie por un descampado.

Abarca pidió auxilio y con un celular prestado llamó al 911 y dio las características de los delincuentes, quienes, momentos después, fueron divisados en un tramo de la calle 41 del barrio Tibiletti, cargando la rueda. Al ver a los motoristas del DRIM, ambos salieron corriendo en distintas direcciones: Rodríguez se subió a un techo, cruzó hasta el pasaje Ávila y luego saltó la reja hacia el patio de una vivienda, donde trató de esconderse, sin éxito, porque fue reducido por efectivos de la Comisaría 2ª; el otro hombre logró escabullirse.

El chofer terminó con un corte superficial en el cuello y otras heridas cortantes en el torso, además de la marca que la soga le dejó en el cuello. Los policías recuperaron su rueda de auxilio, marca Pirelli, pero no sus otras pertenencias, que estiman se llevó el ladrón que escapó.

La víctima reconoció la rueda, las prendas de vestir del acusado y el trozo de vidrio con el que lo amenazaron y que quedó cerca de su auto. Boschi, quien estuvo acompañada por el titular de la fiscalía de Instrucción 3, Esteban Roche, acusó al imputado por “Robo calificado por el uso de arma” y por “Violación de domicilio”, y pidió 90 días de prisión preventiva para resguardar la investigación, sobre todo, dijo, por el hecho de que aún hay un prófugo.

La defensora oficial Nadia Agúndez no se opuso a la formulación de cargos, pero sí al encarcelamiento bajo el argumento de que, a su entender, su defendido no tiene forma de influir en la investigación y, además, lo que resta incorporar al expediente no es mucho y el plazo de tres meses le resulta excesivo.

Flores Leyes le dio la razón en parte, pero consideró que el hecho de que haya un autor prófugo sí reviste un riesgo procesal y le hizo lugar al encarcelamiento.

