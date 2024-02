Sobrevivió a la caída del rayo y en menos de un mes volvió a trabajar

Fue un caso que se viralizó en las redes sociales y que recorrió una gran cantidad de portales de noticias de todo el país. En la madrugada del primer sábado de 2024, el joven Jonathan Berón fue alcanzado por un rayo durante una tormenta eléctrica a unas pocas cuadras de su casa.

Se salvó de milagro y su testimonio conmovió a la población de San Luis. Esta semana, menos de un mes después del accidente, pudo volver a trabajar en su emprendimiento.

"Volvimos a abrir el lavadero, que está sobre avenida 25 de Mayo 1868. Me siento bien, gracias a Dios estoy intacto, y acá estamos laburando. Abrimos el lunes, pero no vino nadie porque pensaban que estaba cerrado; por suerte hoy (por ayer) ya empezaron a venir clientes", mencionó Jonathan, y contó que hace dos años realiza la actividad en el lugar donde su padre también tiene un taller de autos.

El lavadero de autos y motos está en 25 de Mayo 1868. Allí, el padre del joven tiene un taller.

La descarga eléctrica que sufrió le dejó importantes quemaduras en gran parte de su cuerpo, de las cuales aún se recupera. Aunque, en contra de los pronósticos, a una velocidad superior de la que se esperaba en un comienzo.

"He estado en cama varios días y la verdad es que no aguantaba más la picazón, que es muchísima; parecía un perro con pulgas. No tengo que hacerlo, pero a veces no te das cuenta y te lastimás. He estado con muchísima crema, con Platsul a full", recordó el joven con un tono distendido.

Cuando le dieron el alta en el Hospital de Dosep "Verónica Bailone", le comunicaron que la recuperación iba a ser lenta y larga, que iba a necesitar unos seis meses como mínimo. Sin embargo, aunque todavía tiene las heridas sanando en su cuerpo y no debe exponerse a la luz solar, el chico se puede mover con naturalidad, habla bien y está lleno de energía.

"El otro día fui a la salita médica que está acá cerca, la del barrio Belgrano, a hacerme un chequeo y me dijeron que estaba genial, que iba muy bien. Incluso me iban a limpiar, pero vieron que no me hacía falta porque yo ya me había hecho las curaciones", contó el milagroso sobreviviente.

Jonathan aseguró que los días que más sufrió fueron los primeros, en los que estuvo en terapia intensiva. "Al principio, en la clínica, fue cuando más sufrí. Estaba con todos los músculos acalambrados, eso fue muy feo. Cuando llegué a mi casa me tuvieron que ayudar a caminar, para ir al baño y todo eso", contó, y agregó: "Gracias a Dios, después pude empezar a hacer gimnasia en la cama y me empecé a mover un poco más, a recuperar de a poco la fuerza".

Sorprendentemente, Jonathan no tiene secuelas en su cuerpo que afecten su movilidad y no tiene ningún problema para conversar normalmente.

Que me haya caído un rayo es algo impactante y difícil de creer. Cuando el médico me lo dijo en terapia yo no le creía. Jonathan Berón

"Que me haya caído un rayo es algo impactante y difícil de creer. Cuando el médico me lo dijo en terapia, yo no le creía. Después me mostraron el video y recién ahí pude caer. Estoy agradecido porque Dios me dejó seguir viviendo, puedo contar lo que me pasó y sobre todo volver a trabajar, que me ha devuelto la energía para seguir adelante", expresó el chico del barrio Familia Obrera.

En el emprendimiento de Jonathan lavan todo tipo de vehículos. Hacen limpieza de tapizados, pulidos de pintura y de ópticas, todo lo relacionado a la estética vehicular. Allí trabaja junto a su primo y dos jóvenes más. "Una moto con todos los productos, como acondicionador de plástico y cera está en $2.000. Un auto, depende del modelo y el tamaño, ronda los $4.000 o $5.500; tratamos de tener valores accesibles. Además, acá en el mismo lugar mi viejo hace mecánica de GNC, hace ya 37 años que está trabajando en eso. Por eso es que decidí abrirlo acá y por suerte viene dando frutos".

