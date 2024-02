Conocé los municipios que ya fueron a la justicia por el Tratado de La Toma

El desmadre institucional de la nueva gestión provincial empezó fuerte y sin límites. Tal fue el descalabro que —de arranque— dejaron sin efecto el “Tratado de La Toma”, medida que había fortalecido la calidad de vida y les devolvió la dignidad a cientos de trabajadores municipales.

Por esa razón, un total de 15 comunas iniciaron acciones declarativas, con pedido de inconstitucionalidad, para frenar el avasallamiento de Claudio Poggi. La primera ciudad en hacerlo fue La Toma y luego se fueron sumando paulatinamente otras intendencias.

De acuerdo a lo que explicó el abogado Leonardo Martínez Herrero, en diálogo con El Diario, lo que se busca es, justamente, el cumplimiento del tratado. El profesional, reconocido en el orden nacional, subrayó que el hecho de que tantas localidades se manifiesten en contra de la acción del poggismo (que no resiste debate legal) deja a la luz el entramado enmarañado.

Según confirmó, el resto de los pueblos que concretaron la presentación son Buena Esperanza, Nueva Galia, Batavia, Villa de Praga, Fortín El Patria, Bagual, Fortuna, Arizona, Estancia Grande, San Martín, Saladillo, Rincón del Carmen (Las Aguadas), Renca y Juan Jorba.

“El tratado fue dejado sin efecto en un discurso de diciembre; no hubo acto administrativo. Después, el Gobernador saca el Decreto 150, donde hace una barbaridad jurídica: deroga leyes, restituye leyes, hace lo que quiere con el presupuesto. Es un DNU, pero la Constitución de la Provincia no contempla esa posibilidad. ¿Qué hace el Gobernador? Se basa en un fallo de la Corte Suprema, donde establece leyes de emergencia, pero ni siquiera leyeron bien el fallo, que dice que existen leyes de emergencia, pero tienen que ser dictadas por el Congreso, no por el Poder Ejecutivo. No tiene normativa legal para hacerlo”, aseveró.

Por otra parte, recordó que después se emitió el Decreto 35/2024 —basado en el 150 y del que también se pide nulidad—, que deja sin efecto los convenios específicos. Primero, todos recibían el concepto del tratado y, a su vez, con los acuerdos cada Comuna recibió refuerzos para aguinaldos. Todo eso quedó desestimado con las medidas del oficialismo. Sin embargo, más allá del decreto, lo cierto es que la baja del “Tratado de La Toma” fue solo de palabra.

“Es una locura, es una violación de derecho inmensa la que está haciendo el Gobernador. Espero que el Superior Tribunal de Justicia decrete la inconstitucionalidad de estos dos decretos, porque inclusive lo puede hacer de oficio. Nunca vi un DNU así, no resiste el mínimo análisis constitucional”, definió.

“El gobernador Poggi se solidarizó con su par de Chubut por el descuento en la coparticipación de Nación. Sería bueno que se solidarizara con los municipios puntanos a los que les quitó fondos del ‘Tratado de La Toma’ en forma ilegal y se los devolviera”, concluyó.

Ahora, el tribunal tendrá que sacar despacho y correr traslado al Gobierno de la Provincia, que tendrá que contestar.

Por lo pronto, los municipios aguardan novedades en medio de las injusticias provocadas por las brutales medidas de ajuste que impulsa el mandatario cordobés.

►Sobre la primera presentación

Martínez Herrero especificó novedades sobre la primera presentación que se hizo a instancias del reclamo. Explicó que corrieron vista al procurador general de la provincia y declararon que la competencia es del Superior Tribunal de Justicia. Ahora falta que resuelva el máximo órgano.