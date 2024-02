Matar por una moto: investigan si los tres asesinos robaron antes

Durante este lunes María Esther Escobar, la madre de Jesús Muñoz, casi no logró hablar. Su único lenguaje fue el del llanto. "Tengo un dolor en el alma...", le alcanzó a decir a uno de los tantos amigos, conocidos y, por supuesto, familiares que se acercaron a darle el último adiós a su hijo, en la casa donde lo velaron.

Decía que no entendía y nunca va a entender la maldad con la que actuaron los tres delincuentes que la madrugada del domingo, no contentos con robarle la moto, el casco y el teléfono a su hijo, lo atacaron a puñaladas en el pecho hasta matarlo. Al tiempo que despedían los restos del joven, los investigadores seguían la pista de tres ladrones que, un rato antes del asalto mortal, pero en otro punto de Villa Mercedes, sustrajeron otra motocicleta.

El dolor y la impotencia que sienten desde el domingo María y Cristian, los padres de Jesús, su novia, todos sus parientes y amigos, también los comparten los vecinos de su barrio. Por eso anoche, a partir de las 20, los habitantes del Obras Sanitarias se manifestaron en la esquina de Amaro Galán y Tucumán. Exigían justicia por el muchacho de 28 años y el fin, de una vez por todas, de la inseguridad.

"Le pedimos a las autoridades, a los ministros, al intendente, a quien le corresponda, que ponga orden para que no haya más injusticias de este tipo. Mataron a mi hijo por un celular y una moto. Que aparezcan los políticos ahora", expresó Cristian.

"Esto no va a terminar hasta que nos den una respuesta. Y la ministra de Seguridad, que se entere lo que está pasando, porque no puede ser que uno esté encerrado bajo siete llaves, sale a comprar las cosas y cuando llega a la casa ya le robaron", exclamó un vecino. Luego otra mujer tomó el micrófono y resaltó que la seguridad no es solo "poner más policías". "Hoy hemos sepultado un hijo que podría haber sido el mío, el suyo o el de cualquiera. Estamos pidiendo más seguridad, más policías en las calles, más cámaras. Pero eso no solo se hace con muchos policías, también se hace cortando los yuyos, podando los árboles, colocando luminarias. Nuestro barrio es una boca de lobo y no podemos andar".

En medio de la convocatoria, a la que asistieron unas 200 personas, Cristian anunció que hoy volverán a manifestarse en las calles y, esta segunda vez, será con una marcha, para renovar el pedido de justicia. Invitó a todos los ciudadanos a reunirse a las 10, en la plaza San Martín, frente a la Municipalidad, para marchar por avenida Mitre hasta los Tribunales de Villa Mercedes.

A sangre fría

La autopsia hecha la noche del domingo, por la forense Alba Pereira, reveló que la víctima tenía dos lesiones de arma blanca. Uno era un puntazo en un brazo, dijo el fiscal instructor José Olguín. Se trataba, por lo que explicó, de una herida muy leve que no hubiera requerido hospitalización, sino solo un vendaje.

El otro cuchillazo, en cambio, lo recibió en el corazón y resultó mortal. No está claro si solo fue una estocada en esa zona, si el asesino lo clavó más de una vez en el mismo lugar o si movió el arma mientras todavía estaba hundida en el pecho. Lo que sí confirmó la autopsia es que el puntazo le rompió la membrana de un pulmón y también lo alcanzó en el corazón. "Lo operaron, pero esa es una lesión que es prácticamente irreversible, para la que se necesita un cardiocirujano, pero no se puede reparar o cicatrizar", comentó Olguín.

Tras los rastros

El fiscal dijo que no llegó a hablar con Jesús, pero el joven sí lo hizo con sus padres y también con un policía, antes de morir, a ellos logró relatarles cómo fue el asalto. El muchacho estaba con su novia frente a una plazoleta del barrio Mil Viviendas, en Juan B. Díaz y Jujuy. Estaban parados y a un lado de él estaba su moto roja.

En un momento se les acercaron tres hombres. Según la reconstrucción que hizo el fiscal, esos tres que se arrimaron a pie, en realidad, andaban en una moto. De hecho, no aparecieron de la nada, sino que hacía rato que estaban en la plazoleta y sus alrededores dando vueltas en el rodado.

"Uno de ellos agarró a la chica primero", dijo María, en base a lo que le narró su hijo. Entonces Jesús la defendió. La corrió a un lado con su brazo, le dijo que fuera a buscar ayuda y le pegó una trompada al que había tomado a su novia.

Los otros dos delincuentes, entonces, se le fueron encima al muchacho. El tercero que sujetaba a la chica la soltó y se les sumó, agregó María. "La víctima trató de defenderse, pero no pudo hacer casi nada", comentó el fiscal. Fue cuando uno de los ladrones sacó un arma blanca y lo apuñaló. La novia, que se había alejado unos metros para pedir socorro, se dio vuelta y vio a su pareja en el suelo y a los delincuentes llevándose su moto.

Olguín dijo que los efectivos de la División Homicidios, el Departamento de Investigaciones (DDI) y las comisarías de la zona trabajan sobre los registros de las cámaras de seguridad y han recolectado varios testimonios. De esa forma llegaron a otro asalto que tuvo lugar en jurisdicción de Comisaría 8ª, es decir, en la zona céntrica y sus alrededores.

En ese robo también actuaron tres delincuentes, que sustrajeron una moto y huyeron. Una hipótesis es que luego de "cometer ese hecho, fueron a hacer el otro", el que se cobró la vida del joven.

No obstante, el fiscal no se mostró muy optimista con esa posibilidad, puesto que, en principio, las características físicas de esos ladrones no coincidirían del todo con las de los asaltantes que mataron a Jesús. "Si yo los vuelvo a ver, yo los reconozco", le confío el joven a su madre, antes de morir. Los delincuentes actuaron a cara descubierta.

Redacción/MGE