"Todavía no soy consciente de lo que estoy viviendo"

Tuvo que hacer un esfuerzo grande de contraer los músculos de la mandíbula. Probó un par de veces tragar aire y todo para evitar que la emoción se transforme en lágrimas. Tan solo fue un chico de 16 años recibiendo por primera vez la camiseta del club de sus amores en un vestuario de Lanús y a punto de salir a representar al emblemático Boca Juniors.

El protagonista de la historia es Lautaro Moreno, el "Laucha" para los amigos, un talentoso jugador de handball puntano, quien desde hace una semana está sumergido en una película de esas maravillosas: fue convocado para entrenar y jugar para las divisiones juveniles del Club Atlético Boca Juniors, que hace ya un par de años, desde 2020, decidió prestarle más atención a este deporte.

"Estar acá es grandioso. Todavía no soy consciente de lo que es llegar a La Boca, entrar al predio y ver a unas cuadras ‘La Bombonera’. Es realmente un sueño; todavía no asimilo dónde estoy. Todavía no me he cruzado con jugadores del club; seguramente en estas semanas voy a ver a algunos de básquet o de handball, o de fútbol, y ahí recién voy a empezar a caer".

Todo es nuevo para Lautaro: llegar a Capital, modificar hábitos y seguir peleando día a día por sus sueños. "Pasó todo muy rápido, estoy intentando adaptarme a toda esta locura de moverme en colectivo por esta ciudad inmensa, de tener nuevo grupo de compañeros; todo nuevo, en definitiva, pero por ahora siento que va todo muy bien. El grupo me recibió bárbaro, son unos genios. Soy el único del interior. Me llevaron a conocer el predio, me hicieron sentir como que estoy en mi segunda casa y eso es impagable".

El fin de semana, Lautaro y su nueva pandilla tuvieron un partido amistoso ante Ci.De.Co (Círculo de Comunidad), uno de los equipos más fuertes de Buenos Aires en estas categorías y permanente animador de la A en los torneos nacionales.

"Hicimos un buen partido, le dimos una muy buena pelea. Estos partidos son, en definitiva, los que nos demuestran el nivel que tenemos y creo que lo hicimos muy bien", dijo el puntano.

La primera impresión que dejó el "Laucha" fue excelente. Marcó 8 goles, algunos con fantasía, y fue el goleador del equipo y uno de los más destacados del partido.

"Pude jugar en las mismas posiciones que lo estaba haciendo en San Luis: primero de lateral izquierdo, después pasé al lateral derecho y también tuve algunos minutos por el centro. A nivel personal, estoy contento. Hice lo que quería hacer, no me guardé nada y siento que empecé con el pie derecho", explicó el laucha.

"Creo que lo que cambia de jugar acá con San Luis es la cantidad de partidos que tenemos que afrontar; eso hace que todo se vuelva más duro. En nivel, siento que está parejo técnicamente y tácticamente, pero a mayor roce es normal que sea más competitivo", sostuvo.

Es la segunda vez que Lautaro se va de casa por el handball. A principios del año pasado había hecho pruebas en el Gavá de Barcelona, donde dejó una buena impresión y quedaron las puertas abiertas. Hasta allá había llegado de la mano del mismo entrenador que tiene hoy en Boca, el riojano Marcos Barrera.

El puntano entrena en juveniles, su categoría, y en junior, que es la Sub 21. Tiene apenas 16 años y sabe que los procesos hay que respetarlos. "Estoy acá para crecer, para hacerme fuerte en mi categoría. Lo de llegar a Primera División se dará más adelante, cuando se tenga que dar".

Lautaro entrena lunes, miércoles y viernes, por ahora. Lo hace en el polideportivo "Benito Quinquela Martín", a tres cuadras de la mítica "Bombonera". A veces añora su querido San Luis, aunque tiene la mente enfocada: "Me hace muy bien el apoyo de mi gente en San Luis, me da mucha fuerza para estar acá y la verdad es que estoy agradecido por eso. También es verdad que ver la Copa ULP por la computadora (se jugó la semana pasada) me da un poco de nostalgia de poder estar ahí, compartir y vivirlo, pero son cosas de la vida y uno tiene que seguir adelante con los objetivos".

Pronto se vendrá el inicio de la temporada regular para Boca, y para Lautaro, y comenzará a naturalizar este paso extraordinario de su carrera en la que juega como hincha.

Por ahora, lo que lo ocupa, además de intentar rendir en la cancha, es encontrar un buen colegio para poder continuar sus estudios, que para él y su familia es algo que no se negocia.

Redacción/MGE