El superclásico puntano se jugará por la amistad y contra la violencia

Estudiantes y Juventud, o Juventud y Estudiantes, como prefiera, se preparan para afrontar el primer compromiso serio de pretemporada de cara a lo que será una nueva temporada del Torneo Federal A de fútbol.

Los máximos exponentes del fútbol masculino de la provincia se enfrentarán, como hace mucho tiempo no pasaba en esta etapa de preparación, en una serie de dos partidos denominados "Copa por la Amistad y en Contra de la Violencia".

Como había adelantado El Diario en su edición del 19 de febrero pasado, los encuentros se jugarán en el estadio provincial "Juan Gilberto Funes" y se hará con las dos hinchadas, que le aportarán el color de siempre.

Ayer por la mañana en la Secretaría de Deportes de Terrazas del Portezuelo, los flamantes presidentes de las dos instituciones, Jorge Caro por parte del "Verde" y Ernesto López por el "Juve", brindaron una conferencia de prensa para dar detalles del primero de los encuentros, que será este sábado.

Quedó definido que el horario de juego será a las 21:30, y que los precios de las entradas serán súper accesibles con un costo de 1.000 pesos para las populares y 2.000 para las plateas.

Localía: los equipos puntanos harán de locales en el "Juan Gilberto Funes" durante el torneo, para reservar sus canchas a las divisiones inferiores.

“La idea es que vaya todo el público de la provincia San Luis, no solo los hinchas de Juventud y Estudiantes. Queremos que sea una fiesta para toda la familia”, indicó el presidente "auriazul" Ernesto López. Jorge Caro, quien ahora dirige los hilos del "Albiverde", explicó: “Queremos propiciar la no violencia, porque año tras año es algo que se va acrecentando”. Y agregó: “Esto surgió de una charla de café con el presidente de Juventud; elevamos la propuesta a la Secretaría y respondieron favorablemente, por lo cual estamos muy agradecidos”.

Será entonces una buena oportunidad para que los equipos puntanos recauden algunos pesos para sus arcas y eso los ayude aunque sea un poco en este contexto de crisis económica del país.

También quedaron definidos los accesos: los hinchas de Estudiantes, que llegarán al estadio por la ruta 146, ocuparán la cabecera norte que da espaldas a la ciudad de La Punta, mientras que Juventud, que viajará rumbo al "Funes" por la autopista 25 de Mayo, ocupará la cabecera sur que da espaldas a la ciudad capital.

Los partidos tendrán un clima realmente amistoso desde lo organizativo. No habrá una copa material, los encuentros no contarán para un historial oficial y en caso de que terminen empatados, no habrá definición alguna y todo finalizará ahí.

El primero en serio

Más allá del clima amistoso, los encuentros entre Juventud y Estudiantes serán los primeros realmente relevantes que tendrán cada uno de los equipos, que hasta acá han hecho futbol contra combinados de la provincia.

El último fin de semana por caso, Juventud enfrentó en el "Mario Sebastián Diez" a EFI Juniors de la primera local. Fueron dos partidos con sendos triunfos para el "Auuriazul", el primero por 5 a 0 (Damián De Hoyos x3, Francisco Aman y Sebastián Luna) y 3 a 0 en el segundo (Cuello, Salinas y Gómez).

Con algo más de formalidad, el viernes por la noche Estudiantes recibió en el "Héctor Odicino-Pedro Benoza" a San Martín de Merlo. Fueron otra vez dos encuentros, con triunfos para el "Albiverde" por 4 a 0 en los dos partidos.

En el primer choque marcaron Rosales, Astudillo, Álvarez y Fernández, mientras que en el segundo partido el uruguayo Trinidad marcó un triplete y el restante lo hico Mocdece.

Redacción/MGE