Agustín Alcaraz, del ascenso a jugar la Copa Sudamericana

Agustín Alcaraz dio un salto hacia arriba en su carrera. No solo fue un salto deportivo por ir desde el ascenso hacia la Primera División de otro país, sino que también es un salto hacia arriba en lo más literal de la palabra, porque abandona la planicie de Argentina para pasar a vivir a 1.900 metros sobre el nivel del mar en Tarija, Bolivia.

El volante central puntano de 25 años firmó contrato con el Club Deportivo y Cultural Real Tomayapo que milita en la Primera División del fútbol boliviano y que además este año, y debido a la muy buena campaña del año pasado, tendrá la chance de jugar la Copa Sudamericana.

Es el cuarto club en la carrera de Agustín, que surgió como un delgado y alto volante central que le gustaba el contacto con la pelota en Juventud Unida Universitario; luego se mudó a Sportivo Las Parejas de Santa Fe, ambos en el Torneo Federal A, y luego pasó a Villa Dálmine en la Primera B Nacional.

"Era algo que no me esperaba, estaba abierto a escuchar ofertas y mediante recomendaciones, ya que el cuerpo técnico es argentino, se contactaron con mi representante y la verdad es que estoy muy contento de llegar a este club. Cuando llegó la chance no dudé ni un segundo y sin dudas es un paso muy importante en mi carrera, progresar en todos los sentidos, y espero estar a la altura del club", contó Agustín.

El equipo al que llega el "Flaco", el Club Deportivo y Cultural Real Tomayapo, es una institución nueva. Tanto es así que tiene los mismos años de vida que Agustín (25), pero ha tenido un trabajo muy serio y constante en los últimos tiempos, y eso lo llevó a escalar y posicionarse bien en la Primera División.

Mi juego está evolucionando. El año pasado tuve la suerte de jugar bastante en Primera Nacional. Agustín Alcaraz

"Me encontré con una ciudad chica, pero muy linda y ordenada. La altura está, claro que se siente por momentos, y siento que de a poco me voy a ir adaptando en los entrenamientos con el tema del aire, de lo físico. Hay un buen plantel y fueron llegando algunos refuerzos, porque la intención es ser competitivos en las dos competencias (torneo boliviano y Copa Sudamericana)".

La doble competencia fue el factor fundamental para que Agustín eligiera emigrar a Bolivia, donde tiene contrato hasta final de 2024 y el jugador espera que sirva para afianzarse o como puente para algo mayor.

"Es una vidriera muy importante para mí poder jugar en Primera División con clubes importantes que han participado en grandes torneos. El club es nuevo y ha hecho las cosas bien, por eso estamos en la Sudamericana, que es un gran plus. Te puede tocar enfrentar a gigantes del continente como Boca y eso nos motiva a entrenar mejor y poder estar a la altura de esos desafíos", analizó Agustín.

La adaptación a un nuevo espacio, a un nuevo club, siempre es vital para el jugador, y el pibe de Ciudad de La Punta tiene el camino algo allanado en ese sentido. "Tengo la suerte de compartir plantel con otros argentinos (Leandro Corulo, Diego Pariani, Agustín Graneros, Mateo Hernández, Matías Noble y Javier Ibáñez); además el cuerpo técnico es también argentino (el DT es Cristian Aran), y en lo personal me vine solo para acomodarme, pero la idea es que venga mi pareja lo antes posible para hacerme compañía acá".

