Botiquín solidario: juntan remedios para donaciones

Aun en las circunstancias más difíciles de la vida, siempre hay una luz de esperanza que tiende puentes. Y ese resplandor se traduce en cientos de manos caritativas que ayudan a quienes más necesitan. Frente al panorama económico que cada vez asfixia más a las familias puntanas, un grupo denominado Botiquín Solidario San Luis junta fármacos y aparatos ortopédicos para asistir a quienes se les hace imposible acceder a sus tratamientos de salud.

“Se trata de dar una mano. La iniciativa surge desde hace un tiempo, de ver las necesidades de personas que por ahí se les complica adquirir un medicamento. Lamentablemente, cada día es peor. Siempre piden medicamentos. Cuando no es insulina, son diferentes cuestiones. La diabetes y la presión son lo más común. Después está el tema de los problemas cardíacos. Son remedios caros. Mucha gente no los puede comprar, tienen que gastar $10 mil, $15 mil, $20 mil en un fármaco que no llega a fin de mes. Muchas personas necesitan”, remarcó Fernando Teixido, un vecino reconocido por acciones humanitarias.

Según remarcó, el objetivo es llegar a toda la provincia, no solo centrarse en la capital puntana. La idea deviene de una realidad: en muchos pueblos la gente no tiene ninguna posibilidad de concretar diferentes tratamientos, ya sea por cuestiones de recursos o algo muy común que tiene que ver con que las mismas farmacias no disponen de fármacos específicos; una localidad de 300 habitantes no puede tener una droguería en su farmacia y solo comercializan lo más común.

“La idea es enviar los medicamentos que la gente necesite, a nivel provincial. Hay un número de teléfono (2664 747275), donde la gente se puede comunicar”, informó.

“Ese medicamento que no se usa, que los padres o los hijos ya no utilizan y ocupa lugar en algún rincón de la casa es necesario para otros, hay una persona que lo necesita. Entonces me mandan un mensaje y lo voy a buscar”, precisó.

Teixido especificó que otra dificultad que complica el acceso a los tratamientos tiene relación con las obras sociales. Entiende que al igual que ocurre con los seguros, mientras llega el vencimiento de la cuota están permanentemente notificando avisos, pero cuando tienen que responder tratan de dar lo que ellos quieren y no lo que el paciente necesita. Remarcó en este sentido que es una realidad que ocurre con Dosep, por ejemplo. “Alguien necesita una insulina concreta y ellos dan la que quieren. Se reniega mucho”, lamentó.

Aparatos ortopédicos

Botiquín Solidario San Luis no solo trabaja con medicamentos, también acciona con aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, sillas de ruedas posturales para niños con parálisis cerebral, muletas, andadores, inodoros portátiles, camas ortopédicas y colchones antiescaras, entre otros elementos que comprenden el abanico de la ortopedia.

En este caso, quienes requieran algún artefacto deben presentar un pedido médico. Quedará el compromiso de hacer la devolución correspondiente al concluir el tratamiento, para que otros puedan usarlo en una cadena infinita de solidaridad. Si el médico decide extender el mismo, se debe presentar el correspondiente pedido.

Entregas de remedios

De acuerdo a lo que puntualizó, los medicamentos van a ser entregados sí o sí con una prescripción médica y con una fotocopia del DNI de la persona a quien se le hará la entrega.

Caso aparte son los psicofármacos, que muchas veces hay gente que los usa para drogarse. Estos remedios requerirán doble receta y fotocopia del documento; será otro el procedimiento. Todo quedará debidamente documentado en un libro de actas para tener un estricto control.

“Con esto lo que se busca es tratar de que vaya la gente que realmente lo necesita”, manifestó.

Un camino por recorrer

El camino de Botiquín Solidario San Luis ya empezó y le queda un extenso margen por recorrer. Seguramente, con desafíos grandes, en medio de una brutal crisis y sueldos provinciales totalmente licuados, que complican todos los aspectos, incluso la salud.

Al igual que en otras iniciativas, el mensaje de Teixido está vigente: “Es muy simple y muy viejo. Hoy por ti, mañana por mí. Si hay algo con lo que no se puede contar en la vida es el dinero, el amor, la salud; hoy lo tenés y mañana no. Mientras estás sano, está todo bien. Pero cuanto te enfermaste y no tenés los medios, ahí sos igual que todo el mundo”.