Villa Mercedes: conviven con agua estancada y yuyales hace más de un mes

Hace más de un mes que los vecinos de la calle Córdoba al este, cuando esta termina al llegar a Esteban Agüero, conviven con agua estancada y yuyales. Aseguran que ya han comunicado la situación al Sistema Único de Reclamos (147), pero que nadie va. Una vecina ya contrajo dengue y están preocupados por la gran cantidad de mosquitos que hay.

"En esta esquina tenemos esta agua que no se va hace ya como un mes y pico. Es de un caño que se rompió por la calle Chile y se viene todo para acá. Encima es de cloacas, no es limpia, por lo que el peligro es doble", dijo Julio César Atilio, quien hace varias décadas vive en la zona.

En ese sector, a lo largo de una de las manos de la Esteban Agüero, no hay viviendas, hay descampado, por lo que las personas que tienen sus casas al frente no tienen forma de combatir la gran cantidad de mosquitos que hay. "Por la tarde y por la noche se llena, está repleto. No alcanza nada, ni el repelente, ni siquiera el humo que solemos hacer para tratar de ahuyentarlos", comentó el vecino.

El hombre agregó que ya hicieron muchos reclamos y que incluso un área municipal fue y grabó imágenes para constatar el estado del lugar, pero después todo quedó en la nada.

Cuando llueve, la intersección de las calles mencionadas se convierte en una pileta. El agua llega hasta la vereda y sube hasta la altura de las rodillas de las personas. Con el tiempo baja, pero no se va del todo, generando las condiciones propicias para un criadero de insectos.

"Por los yuyales, hay toda clase de bichos, ratones, pericotes, víboras, lo que busqués. Además de que favorece a la inseguridad, porque también tenemos poca iluminación. He hecho los reclamos al Municipio, les he mandado fotos, pero no hay respuesta ni tampoco solución", afirmó Jennifer, una vecina que prefirió no dar su apellido.

Como si fuera poco, lo que se suma a la problemática es que en las cuadras hay varios terrenos que son privados, a los que los dueños no les prestan atención desde hace muchos años y han quedado totalmente descuidados. Algunos son colindantes con casas y la gente no encuentra cómo vivir sin preocuparse de contagiarse de dengue.

"Acá viven muchas familias, hay muchos niños, y por esto de los yuyos muchas veces nos da miedo dejarlos salir", expresó la vecina y agregó que en los descampados no son pocas las personas que pasan en vehículos y aprovechan para arrojar basura o desperdicios de manera descarada, generando basurales clandestinos.

Para cruzar las calles inundadas los vecinos improvisan pasarelas con pedazos de baldosas y otros materiales que encuentran, aunque sigue siendo desagradable, porque es inevitable que entren en contacto con las aguas servidas que corren por las calles.