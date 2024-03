Seis años de prisión por violar a una compañera de trabajo

Este martes, cuando declaró Hernán Arce, dijo que el 22 de marzo de 2021 salió de trabajar y se dirigió inmediatamente a su segundo empleo en una casa de comidas. También aseguró que no pasó nada entre él y la víctima. Sin embargo, el tribunal del juicio, integrado por Daniel Sanchiño, Sandra Piguillem y María Claudia Uccello, lo declaró culpable de haber abusado de una compañera de trabajo en el arroyo El Tigre. Ahora, el hombre de 32 años deberá cumplir 6 años de prisión.

La joven, cuya identidad permanece bajo resguardo para evitar que sea revictimizada, tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos; se había mudado recientemente a la provincia y era su primer día en la distribuidora donde Arce trabajaba.

Según denunció la víctima, esa noche cuando terminó el turno laboral Arce la invitó a tomar una cerveza. Ella accedió, pero nunca sospechó que las intenciones del hombre irían más allá. Ambos tomaron por calle Becerra y caminaron hasta el badén del arroyo El Tigre, donde finalmente la atacó sexualmente.

Arce participó del debate, que comenzó el 12 de marzo pasado, desde el Servicio Penitenciario Provincial, ya que cumplía prisión preventiva. Este martes, en la última audiencia, le tocó declarar. Aseguró que nunca tuvo diálogo con la chica, salvo por cuestiones laborales, que no se fueron juntos, que no estuvo en ningún arroyo y que no pasó nada con ella.

Pero más allá de lo que el acusado declaró, el fiscal de Juicio, Mario Néstor Zudaire, manifestó no tener dudas respecto de la autoría de Arce en el hecho atribuido. Afirmó que el relato de la víctima fue absolutamente consistente y que pudo ser corroborado por diferentes medios de prueba.

El fiscal tuvo en cuenta la declaración de la médica de guardia que la recibió en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez”, el informe del médico forense que constató diferentes lesiones y la pericia psicológica psiquiátrica sobre la víctima. Según mencionó Zudaire, en el informe elaborado por las profesionales del Cuerpo Forense señalaron que el relato de la joven fue espontáneo, y que presentaba los indicadores típicos de una víctima de abuso sexual; por esto solicitó como pena para el acusado 7 años de prisión.

Zudaire consideró la ausencia de antecedentes como un atenuante, mientras que enumeró como agravantes el modo de comisión del delito, es decir, llevar a la víctima a un lugar oscuro y alejado de la vista de terceros, aprovechándose de dicha circunstancia para lograr su designio criminal, además de la extensión del daño causado, “porque sabemos muy bien las secuelas que dejan este tipo de delitos en las víctimas que los padecen”, sostuvo.

Los abogados Miguel Ángel Orozco y Guillermo Levingston, codefensores de Arce, manifestaron que el relato de la víctima fue inconsistente y afirmaron que se trató de una falsa denuncia. Al respecto, refirieron que la prueba científica producida durante la tramitación del expediente era favorable a su defendido, y que no se podía probar un abuso sexual a través de una “ciencia menor” como la psicología. Entre otros puntos, mencionaron la ausencia de semen en el cuerpo de la joven y en la ropa que llevaba puesta ese día. Además, agregaron que la víctima no tenía lesiones genitales y que no se encontraron rastros de tierra, arena o vegetación en la ropa, por lo que solicitaron el sobreseimiento total y definitivo de su defendido y, de manera subsidiaria, su absolución por el beneficio de la duda.

Luego de analizar la prueba producida durante el debate y los argumentos ofrecidos por las partes, el tribunal resolvió declarar culpable al hombre como "autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal", condenándolo a cumplir la pena de 6 años de prisión, accesorias de ley y costas procesales.

