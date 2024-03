Cayeron un 30% las ventas en los comercios y crece la preocupación

Desolación. En el microcentro se observan locales vacíos, una postal que no se veía desde hace años. Foto: Juan Andrés Galli.

El pésimo panorama económico actual no da respiro y golpea de lleno a las y los trabajadores. Desde la Cámara de Comercio de Villa Mercedes informaron que las ventas cayeron en promedio un 30% durante los últimos treinta días del año. Lo atribuyen al "cóctel explosivo" compuesto por la pérdida del poder adquisitivo, a la suba de los alquileres y de los servicios.

"Lamentablemente son los números que están arrojando las últimas estadísticas. La cadena comercial se ha resentido muchísimo, en algunos rubros ha caído incluso más la actividad. Es realmente preocupante, especialmente cuando hablamos de los alimentos y, sobre todo, en los negocios de proximidad, en los que hay una baja importantísima", mencionó Darío Sánchez, el secretario de la Cámara de Comercio villamercedina.

La cadena comercial se ha resentido muchísimo, en algunos rubros ha caído incluso más la actividad (Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes)

El representante sostuvo que el público cada vez más prioriza comprar solamente lo esencial, dejando de lado todo tipo de consumo extra.

"Por la fecha en la que estamos, hacen el esfuerzo por adquirir vestimenta y artículos de librería. Seleccionan lo que van a gastar porque no les alcanza. La caída del poder adquisitivo no solamente la ven los asalariados; nosotros, los comerciantes, tenemos la posibilidad de actualizar precios, pero si se nos caen las ventas no tiene sentido. A esto le sumamos las subas en los impuestos, en los servicios, en las listas: se hace muy cuesta arriba tener un negocio abierto", manifestó Sánchez.

La mayoría de los comerciantes busca sin descanso soluciones, pero no alcanzan.

El secretario comentó que los propietarios buscan sin descanso implementar soluciones y medidas para fomentar el consumo, para que el traslado de las constantes actualizaciones de los proveedores no se vean reflejadas inmediatamente a los consumidores finales, pero, a pesar del esfuerzo, no alcanzan.

"Las renovaciones de los alquileres son fuertísimas, el salto que están pegando en el valor en muchos casos alcanza a superar el 200%. Hay boletas del servicio eléctrico en comercios de proximidad con subas de más de cien mil pesos, en estos casos es imposible no terminar trasladándolo a los precios", expresó el secretario.

El representante de la cámara comercial contó que a lo largo y a lo ancho de la ciudad hay propietarios que se vieron obligados a cerrar sus negocios. Con el correr de los días vieron achicar cada vez más el margen de ganancia, para luego no ser rentables.

"Hasta hace algunos meses, a pesar de que ya había inflación, no había locales disponibles en el microcentro de la ciudad, hoy se pueden ver montones", dijo Sánchez y agregó: "Nosotros ya hemos comentado la situación a las distintas instituciones que tienen alcance a nivel nacional. No son reclamos, sino una descripción de la realidad despojada de cualquier ideología política, son los casos que nos llegan y que se transmiten a través de estos canales al gobierno nacional para que lo pueda tener en cuenta".