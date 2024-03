Luego del incendio de su casa, un vecino pide ayuda a la comunidad

José Enrique Pérez es un vecino de la ciudad que solicita ayuda de la comunidad porque perdió todas sus pertenencias en el incendio de su vivienda. Precisa ropa, calzado, sábanas, frazadas, elementos para hacerse de comer, entre otras cuestiones básicas. Además, denuncia que el siniestro fue de manera intencional.

El hombre habita en el barrio San José y se dedica a juntar cartones para subsistir. El día del incidente no estaba en su casa, pero cuando volvió, se encontró con un escenario lamentable y muy doloroso. Si bien algunos vecinos se acercaron para ayudarle, aún necesita de todos los mercedinos para salir de esta situación.

A pesar de haberse salvado por no estar dentro del lugar en el momento que las llamas consumieron todo, perdió muchas pertenencias, como una cama, un ropero y prácticamente todo lo que tenía en el interior de su casa. Si bien ya le donaron un colchón, aún necesita más colaboración. Por ejemplo, aquellos que puedan regalarle zapatos, José calza entre cuarenta y uno y cuarenta y dos, y es de estatura mediana.

Todas sus cosas quedaron rostizadas por el fuego en un montículo que mostró los restos de un gran daño. José, muy apenado, le contó a El Diario de la República que hace dos meses había comprado una ventana, pero que también quedó destruida durante el incendio.

Los que deseen ayudarlo pueden acercarse a la calle Tallaferro 159 o llamar al 2657626378.

Pérez aseguró que sospecha de los mismos delincuentes que ya le han entrado a robar en múltiples ocasiones. “Ya le avisé un montón de veces a la Policía que me entran siempre a robar, pero no hacen nada ni tampoco me ayudan”, expresó enojado y agregó que ya conoce a los vecinos que ven sus movimientos para cuando él se descuide, puedan ingresar y sustraerle sus cosas.

La desidia en la zona y la poca presencia policial, deja a los vecinos expuestos a vivir situaciones lamentables de inseguridad y en esta ocasión de pérdidas totales. Además, en este caso particular, José, al no contar con un celular, se enteró de lo que había pasado cuando volvió a su casa, por lo que no pudo hacer nada mientras sucedió el incidente.

No es la primera vez que los habitantes del barrio San José reclaman hechos de delincuencia, además de la falta de iluminación, los múltiples campos con los pastos largos, los basurales y las cloacas rotas que provocan lagunas de agua estancada generando un foco infeccioso y una posible aparición del mosquito que desencadena la enfermedad de dengue.

Redacción/MGE