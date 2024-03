Alberto Rodríguez Saá: "Lo que sucedió en el Congreso del PJ es puro 'gatopardismo'"

El dirigente puntano, Alberto Rodríguez Saá, criticó con dureza lo que dejó el Congreso del PJ, de donde se retiró -según dijo- “medio tristón”. La autocalificación anímica del exgobernador de San Luis estuvo relacionada a lo que consideró puro “gatopardismo”. “Parece que cambia la cosa, pero nada cambia”, afirmó en declaraciones a la prensa a su salida del microestadio de Ferro, de la Capital Federal.

“Me voy tristón porque pensé que íbamos a cambiar algunas cosas críticas del peronismo y de la Argentina, como también el peronismo parado frente a la Argentina. Fue muy poco informativo el congreso, me costó muchísimo que me dieran la palabra”, dijo Rodríguez Saá, quien, tras una ardua insistencia, logró hablar en el cónclave de congresales del PJ, rompiendo todas las formalidades y animando a otros partidarios (como Jorge Rachid y Sergio Berni, entre otros) a avivar el debate con conceptos críticos, acorde con lo que demanda la coyuntura política nacional.

“Esperaba que se llamara a elecciones para el Consejo Nacional y que fuera este año. Fue electo en forma bastante irregular por lo que no tiene la legitimidad suficiente. No se ha hecho así y se ha formado una comisión que iba a ser de acción política, pero no va a prosperar en nada”, lanzó ante la prensa.

Finalmente, al retirarse lo hizo con una crítica al interior del partido: “Venimos de hacer una elección catastrófica, hemos estado divorciados de la voz del pueblo y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, con conocimiento, convicciones, militancia y con concentración de fuerzas para rápidamente ejecutarlo”.

Rodríguez Saá participó del Congreso del PJ acompañado del senador nacional Fernando Salino; los diputados nacionales Natalia Zabala Chacur y Ernesto Nader Ali; Anabela Lucero; Alberto Rodríguez Saá hijo; Sergio Tamayo; María Angélica Torrontegui; Ayelén Mazzina; Ángela Gatto; el exvicegobernador, Carlos Ponce; y la exsenadora nacional, María Eugenia Catalfamo; entre otros.