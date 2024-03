Más negocios sumaron cartelería en braille en Villa Mercedes

Cada vez son más los comercios mercedinos que suman cartelería en braille para una mayor inclusión.

Víctor Jalid Funes, encargado de realizarlos y donarlos, le reveló a El Diario de la República que en la actualidad ya son doce los negocios que los tienen instalados y cinco están en proceso de elaboración.

En esta oportunidad, les fabricó los trabajos a la Cooperativa 20 de Julio, ex Camelias, a quienes además les hizo un menú especial para personas del espectro autista y que contiene fotografías con todos los productos que ofrecen en el lugar. “También les voy a armar los indicadores para que coloquen en la sucursal que tienen ubicada en el barrio La Ribera y el otro local que está sobre la calle General Paz”, indicó el hombre.

Otros de los negocios involucrados son los bares El Andén y Xandar: ambos cuentan con el menú y letreros en el lenguaje para no videntes. También se sumó un comercio que realiza todo tipo de milanesas.

“Muchas veces yo ofrezco este servicio y en otras ocasiones me lo solicitan. Por ejemplo, hace unas semanas el presidente del Museo de Malvinas me pidió si podía poner los letreros en el lugar”, contó Funes y agregó que a todos se los fabrica e instala de forma gratuita, y también invita a los comerciantes a poner este tipo de letreros en sus negocios para poder ser una ciudad cada vez más inclusiva.

Como parte de la iniciativa, también les realiza el mantenimiento a todos los carteles que colocó. Los primeros en sumarse fueron una farmacia, un bar, una carnicería, una verdulería, un hotel, un Rapipago, una quiniela y un autoservicio. El objetivo principal es lograr que las personas ciegas puedan manejarse de manera autónoma en los distintos espacios.

Por otro lado, hace una semana Funes recibió un reconocimiento por parte de la V Brigada Aérea de Villa Reynolds por haber realizado toda la cartelería en braille de su museo y además, transcribir y donar dos libros que contienen la historia de los nueve héroes de Malvinas locales. Uno se encuentra en el museo de la V Brigada y el otro, en la biblioteca del Círculo de Suboficiales.

“Si bien no era necesaria esta distinción, porque la verdad es que todo lo que he hecho y hago es desde el corazón y para que las personas ciegas realmente se sientan incluidas en los diferentes ámbitos de la sociedad, fue muy importante y emocionante porque no me la esperaba”, concluyó Funes.