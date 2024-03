Realizaron un "pañuelazo" en el Concejo por el Día de la Memoria

Hubo sorpresa primero y enojo después por la decisión de 7 concejales del oficialismo municipal, quienes responden al intendente Gastón Hissa, de no acompañar la declaración de interés por las actividades en torno a la conmemoración del Día de la Memoria. Este tipo de acciones, sobre todo referidas a feriados nacionales, suelen ser aceptadas sin problemas. Esto no amedrentó a los concejales del bloque Justicialista, quienes ayer por la mañana intervinieron artística y pacíficamente el recinto, para remarcar la consigna de memoria, verdad y justicia que sus colegas no acompañaron.

Para continuar leyendo, ingresá a tu Suscripción INGRESAR ¿No tenes Suscripción? Elegí tu plan: SUSCRIBIRSE