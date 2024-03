Los 100 días de Poggi gobernador

Bronca, rechazo y decepción. Esta podría ser la síntesis de la evaluación que se hace de los 100 primeros días de la gobernación que el 10 de diciembre abrió el contador cordobés Claudio Javier Poggi. Se cumplieron el martes 19 de marzo y como dice la popu “vamos patriqui”, y en todo sentido.

Con políticas totalmente erráticas y destructivas, el resultado de su siembra fueron 100 días de tempestades. La mayoría de los sectores de una u otra forma se han visto tocados, perjudicados y avasallados en sus derechos, como nunca antes ocurrió en estos 40 años de democracia.

Poggi hizo todo para que en estos 100 días fuera “todo cuesta arriba”, una pesadilla. Y, la película comenzó con un verso o relato, que día a día se fue desmoronando cargado de mentiras. Y también, en cada paso que desde esa fecha dio, se descubrió que fue una mentira eso de “nos estamos preparando para gobernar”, como repitieron durante la campaña electoral.

Entonces, el mago que prometía con soluciones mágicas, desembarcó a Terrazas del Portezuelo –la sede de la gobernación- sin la varita mágica. Con los días se fue pareciendo a un mago sin galera y, mucho menos, sin conejo.

La mentira del “no hay plata” Arrancó con la muletilla de que todo estaba mal, de un “nunca más” y con un “no hay plata” que repitió hasta el hartazgo cuando todo San Luis sabía que la realidad era otra.

Siempre hubo y recibió plata, tal como lo confirmaron los diferentes informes contables que fueron trascendiendo y que nunca los desmintieron.

No obstante la claridad de los números, se empecinó en distorsionar la realidad, en hacer sufrir a todos los puntanos, en hacerlos pasar las peores celebraciones de Navidad, Año Nuevo y las vacaciones.

¿Por qué lo hizo? La conclusión fue generalizada y evidente: implementó el pago en cuotas para “trabajar con el dinero” de los empleados públicos con el solo propósito de ganar intereses, de juntar dinero para pagar “favores políticos”, lo que de confirmarse es muy grave porque se estaría hablando de un delito.

La caída de una bandera histórica

A este padecimiento, que fue uno de los principales de estos 100 días que se cumplen, porque rompió con una tradición de cobrar los sueldos en tiempo y forma, se sumaron otros que conformaron algo así como una batería de perjuicios sostienen la síntesis del “vamos patriqui”:

-Al pagar en cuotas, los sueldos fueron víctimas de un congelamiento que

frenó la actualización que la anterior gestión del gobierno hacía mensualmente para que, ante la escalara inflacionaria, no perdieran el valor adquisitivo.

-En 100 días, el deterioro salarial llega al 80%, aunque de acuerdo a economistas y gremialistas, el porcentaje sería superior. Este miércoles, acosado por los cuestionamientos, intentó poner un paño frío con una medida que fue considerada como insuficiente y generó más enojo. Otorgó un bono, no un aumento, de 70 mil pesos no remunerativo y algunos beneficios para docentes y determinados trabajadores de la salud. El resto, mira para arriba.

-En este centenar de días, los estatales fueron empujados a una precarización laboral. Además de la desactualización de sus haberes, sufrieron persecuciones y despidos, muchos por pensar distinto o por provenir de otro espacio político.

-Los atropellos a los servidores públicos no solo fueron en las áreas del gobierno provincial. Se replicaron en municipios manejados por el poggismo. El caso más emblemático es lo que ocurrió en la Intendencia de San Luis con unos 300 despidos.

-La insensibilidad de este gobierno con los trabajadores también quedó de manifiesto con la anulación del “Tratado de La Toma en la lucha contra la pobreza”, que le quitó beneficios salariales a miles de trabajadores.

-La furia de los puntanos también estalló con la anulación de conquistas laborales. De un plumazo borraron pases a planta permanente, dejaron sin efecto contrataciones y reubicaciones.

-Todos estos perjuicios laborales motivaron la realización de diversas protestas y presentaciones judiciales.

-“La motosierra” de Poggi no perdonó a los trabajadores de Inclusión. Muchos de ellos habían logrado una mejora laboral y, sin justificativo, a algunos los volvieron a las parcelas. El caso ejemplo es lo que pasó en Vialidad Provincial.

-La ola avasalladora llegó a distintos ámbitos del gobierno. Programas esenciales y sensibles, como los que contenían a las víctimas de violencia extrema, fueron paralizados. Una joven mujer tomó la peor decisión por la falta de asistencia. Imperdonable.

-La obra pública, uno de los emblemas en estos 40 años y que colocó a la provincia como ejemplo, no escapó a la “motosierra” de Poggi. Fueron paralizadas obras y proyectos claves lo que derivó en cientos de despidos y en la ruptura del movimiento comercial-empresarial.

Desamparo

-Los recortes que implementó Poggi sacudieron también a otros sectores y servicios muy sensibles. Salud/Dosep desampararon a pacientes con varias patologías. Hubo numerosos reclamos por el corte o demoras en la entrega de medicación oncológica y aportes especiales a personas con discapacidad y que deben recibir tratamientos.

-Otro de los grandes daños en estos 100 días fue la drástica disposición que le cortó la asistencia a los más vulnerables, que quedaron librados a la buena de Dios al levantarse el envío de alimentos a comedores barriales y merenderos, obligando a que muchos cerraran.

-La cultura no quedó exenta. Sufrió un duro golpe con la destrucción del simbólico Set de Cine que será transformado en un cuartel.

-En estos primeros 100 días de Poggi fue todo improvisación y marcha atrás. En Seguridad no hay un plan, no hay reacción, no hay aprovechamiento de los recursos que tiene la Policía y como resultado de ello hay un crecimiento del delito. La única respuesta es tirar la pelota fuera de la cancha y echarle la culpa, entre otros, a la justicia.

-El cierre del ingreso a la ex escuela de Policía generó una enorme frustración en cientos de jóvenes de toda la provincia.

Indignación en los ruralistas

-En producción tampoco hay un plan y cansados de promesas, los productores dijeron basta, no quieren más “reunionismos”, solo piden soluciones. A este malestar se le suma el impuestazo al sector rural y el adelanto de la fecha de pago. Otro factor de malhumor son las promesas incumplidas del ministro Federico Trombotto y algunos adelantan una “rebelión del campo”.

-La única medida que parece concreta, pero que va en contra de los intereses de San Luis, del gobierno y de muchos productores, es la tercerización de la AgroZal que cayó en manos de Cargill. “Poggi pagando en cuotas y sin actualizar los salarios. Por primera vez la provincia sin nuevas obras. La ciudad hecha una mugre, no hay recolección de residuos. San Luis se retrasó 50 años en tres meses”, opinó el lector HF Amaya en un espacio El Diario de la República. Este breve análisis sintetiza la visión de muchísimos puntanos, ante una gestión que puso a la provincia para atrás: “patriqui”. Lo detallado son las medidas y consecuencias de una gestión que seguramente afectan a más puntanos.