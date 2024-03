La UNSL hace públicos archivos referidos a la última dictadura

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL), compartió archivos referidos a la última dictadura militar como parte del evento “Archivos en Vigilia”, que este año celebró su cuarta edición. Los documentos se pueden ver y descargar de forma gratuita y permanente en la página commons.wikimedia.org, poniendo en el buscador las palabras clave Archivo UNSL.

La casa de estudios otorgó este año fotos del periodista Gustavo Heredia referidos al primer juicio por delitos de lesa humanidad realizados en el territorio puntano, contra represores de la última dictadura militar. El proceso judicial ocurrió entre 2008 y 2009. “Allí se juzgaron el secuestro y tormentos a Víctor 'Gringo' Fernández, el asesinato de Graciela Fiochetti y la desaparición de Santana Alcaráz y Pedro Ledesma”, detalló Heredia.

“Los imputados fueron Luis Orozco, un sumariante, los comisarios el ‘Japonés’ David Becerra, jefe de la D2, Juan Carlos Pérez, subjefe de la D2, Carlos Esteban Plá, subjefe de Policía y Miguel Ángel Fernández Gez, jefe de comando”, enumeró. Todos fueron condenados a prisión perpetua, en cárcel común.

Las fotos, como las que ilustra esta nota, reflejan distintos lugares referidos al juicio: los centros detención ilegal que funcionaron en la provincia, los represores sentados en el banquillo de los acusados, celdas donde alojaban a los presos políticos y hasta del sitio donde fueron hallados los cuerpos de algunas de las víctimas, en Salinas del Bebedero. Ya eran de soporte digital, así que no hubo necesidad de escanearlas. Para esta iniciativa, se hizo una selección de más de 100 fotos relacionadas al caso.

“Archivos en Vigilia” es una propuesta promovida por el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata y Wikimedia, la página web de archivos del reconocido sitio y de la que pueden sumar aportes históricos de todo el país. Esta es la tercera edición en que la UNSL colabora, a través del Programa Historia y Memoria y su archivo histórico. Se la llama vigilia, ya que se suben los documentos la jornada previa al 24 de marzo, Día de la Memoria.

“La idea es brindar esta información a la comunidad toda, que sepan cómo fue ese proceso a través del soporte fotográfico que se llevó a cabo, y en el caso de San Luis poder hacer un recorrido visual, con documentación que es inédita”, apuntó la docente, investigadora y directora del Archivo Histórico de la UNSL, Sonia Riveros.

“Esto es importante sobre todo en este contexto que estamos viviendo los argentinos donde se está instalando fuertemente el negacionismo. Los que nos dedicamos a conservar la memoria y reivindicarla, tenemos que hacer pedagogía, asumir esa responsabilidad social”, reflexionó.

“Más que nunca la conservación de la memoria requiere y nos exige dar a conocer estos testimonios, hacerlos accesibles y que se conozcan, porque de nada nos sirve tener archivos o museos si los espacios no son abiertos, no son interactivos y la comunidad no tiene acceso”, agregó la directora.

“No podemos negar que esto nos pasó, de que hubo desaparecidos, asesinatos, robos de bebés, que hubo un terrorismo de Estado. Como decía el filósofo Tzvetan Todorov, hay que hacer una memoria ejemplar, una memoria que vaya a ese pasado, pero buscando significaciones para entender y comprender el presente y para que nunca vuelvan a ocurrir estos hechos atroces”, concluyó.

Actividades por el Día de la Memoria

Este domingo en San Luis las 9:30 habrá un encuentro en conmemoración de las víctimas del Terrorismo de Estado, en la explanada de la UNSL. Luego se hará una marcha por el centro puntano y un acto en plaza Pringles.

En Villa Mercedes las actividades oficiales comenzarán en el Cementerio Municipal "San José", a las 9 de la mañana, donde les harán ofrendas florales a quienes perdieron su vida en manos del gobierno militar.

Una hora después, a las 10, todas las autoridades se trasladarán al barrio Jardín del Sur, a la plaza de los Derechos Humanos. Allí, además de escuchar los testimonios de presos políticos y familiares, inaugurarán un "Camino de la Memoria", es decir un paseo con fotografías de los mercedinos desaparecidos durante la dictadura.

Por la tarde está previsto un encuentro organizado por la Multisectorial por la Memoria, es decir por diferentes agrupaciones y colectivos que trabajan año a año para concientizar y que no se repitan los errores del pasado. La concentración será a las 17, en la plaza San Martín, con discursos y una marcha por las principales calles de la localidad.