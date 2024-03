Amenazaron a la familia de Ángel Di María en Rosario

La familia del futbolista de la Selección argentina Ángel Di María fue amenazada esta madrugada en la ciudad de Funes, situada a pocos kilómetros de Rosario, al recibir un mensaje intimidatorio en su vivienda.

El hecho ocurrió antes de las 2 de este lunes, cuando los autores bajaron de un vehículo y dejaron un escrito en el ingreso de los barrios privados de Funes Hills Miraflores.

La Justicia investiga el caso dado que el cartel decía "Familia Di María", en medio de la escalada de los episodios de violencia en Rosario y de la expectativa por un posible regreso cercano de "Fideo" a Rosario Central.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", rezaba la amenaza completa.

Además, mediante un comunicado, el jefe de seguridad del country, Gabriel López, afirmó que se escucharon "cuatro detonaciones" antes de que el auto se alejara del lugar a "excesiva velocidad".

El intendente de Funes, Roly Santacroce, indicó: "Tenemos detectado el auto que participó, su patente y la chica que iba a bordo que cargó nafta en una estación de servicio. Todo esto nos pone muy mal como argentinos porque no nos merecemos vivir como estamos viviendo en estos momentos".

Días atrás, el campeón del mundo se había expresado sobre la situación que atraviesa Rosario: "Sería un sueño poder volver, lo voy a decir siempre. Últimamente estuve viendo lo que pasó, eso te influye mucho en la familia. Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón. Pero las ganas, las ilusiones y el deseo de volver siempre están".

En esa línea, remarcó: "Es un poco todo lo que a uno se le mete en la cabeza, pero estoy tranquilo, esperando que se termine el contrato con el Benfica".

NA