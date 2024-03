El transporte para discapacidad está cada vez más en riesgo

Las preocupaciones no dejan de amontonarse para las personas con discapacidad, sus familiares y el entorno que trabaja para brindarles una mejor calidad de vida.

Desde finales del año pasado, los transportistas que los llevan a sus rehabilitaciones y escuelas luchan por cobrar por sus prestaciones: hay quienes las mantienen y otros que decidieron cortarlas por no poder solventarlas más desde sus bolsillos. La situación no ha mejorado y todavía está lejos de esclarecerse.

Si bien los retrasos, lamentablemente, son habituales con las diferentes obras sociales que atienden a los chicos, uno de los problemas más fuertes está con Incluir Salud, un programa público que contiene a muchos de los más vulnerables económica y socialmente.

"Estamos esperando el pago de enero, que si nos autorizan a facturarlo lo vamos a recibir de acá a sesenta o noventa días. Con la inflación que hay es terrible poder mantener el servicio, por más buena voluntad que tengamos. Si no tenemos una respuesta rápida, es muy difícil", expresó Julieta Soloa, quien tiene una empresa familiar en el rubro desde hace diez años aproximadamente.

Según explicó la transportista, Incluir Salud se encuentra realizando una serie de cambios desde la llegada del nuevo gobierno nacional. Dejará de transferirles fondos a las provincias, quienes eran las que luego abonaban a los prestadores, y se hará cargo de hacer las contrataciones de forma directa.

"Por un lado, eso sería positivo porque la Provincia pagaba una tarifa de 136 pesos por kilómetro recorrido. En cambio, ahora van a respetar el nomenclador nacional que es de 356 pesos, que sigue estando muy por debajo del valor del combustible, pero es una pequeña mejora", explicó.

Sin embargo, en esa transición hay falta de claridad y fluidez. Muchos padres no recibieron la información certera de cómo debían hacer una nueva inscripción y los transportistas se van enterando a cuentagotas de los trámites que deben efectuar para empezar a cobrar por los viajes que, en muchos casos, ya hicieron.

"Realmente es un lío. Por lo menos si hubiésemos sabido antes, podríamos haber ganado tiempo y hacer todo. Yo me enteré hace dos días de que tengo que darme de alta en la Nación y me dijeron que demoran un mes en habilitarte", contó Paola Micheli, otra de las trabajadoras del rubro.

Mientras tanto, los días pasan y hay muchos niños, jóvenes y adultos con diferentes discapacidades que no pueden asistir a sus centros de día o sus terapias, porque algunos de los choferes interrumpieron el servicio y otros no han tomado nuevos pasajeros más allá de los que ya trasladaban en el verano.

"Es muy importante para muchos chicos porque viven en la periferia y no tienen otra forma de asistir. Nosotros vamos hasta el Ciudad Jardín, el Eva Perón 1 y 2 y a las localidades de alrededores como Justo Daract, Juan Llerena y Fraga. Y se les hace imposible acceder a las prestaciones que necesitan para su vida, no solo para su rehabilitación, sino que hay varios que van a las instituciones a comer o recibir el desayuno y tal vez es la única comida que tienen en el día", agregó Soloa, quien tiene diez vehículos que llevan a aproximadamente cien alumnos y alumnas afiliados a Incluir Salud.

La situación, de todas maneras, es bastante similar para todos los que tienen coches preparados para personas con discapacidad. Porque si bien desde el programa nacional no tienen respuestas claras, en el resto de las obras sociales también lidian a menudo con el retraso en los pagos, que siempre oscila entre dos y tres meses y hace que sea muy difícil solventar los gastos de mantenimiento. "Hay que pagar el sueldo del personal, de los choferes, de los acompañantes, de los seguros que tienen que estar en regla y el combustible de todos los días", enumeró la mujer.

Por lo tanto, también hay un sector económico, del que dependen muchas familias, que está golpeado y sufre las consecuencias de los desprolijos cambios de gestiones estatales.

Micheli agregó: "Muchos padres me escriben y me consultan que ya terminaron los trámites, pero nosotros todavía no podemos arrancar. Lamentablemente, esto afecta mucho a los chicos y sobre todo a los más humildes, que no tienen otra forma de movilizarse".

Redacción