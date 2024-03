Dengue: en lo que va del año hay tantos casos como en todo 2023

Las alarmas ante la circulación del dengue en la provincia resuenan hace tiempo, al igual que en el país, pese a que las autoridades locales redunden en un silencio ensordecedor. Y tal es la preocupación que se manifiesta en distintos sectores, que el propio Consejo Federal de Salud debate diferentes cuestiones alusivas a la enfermedad, entre otros tópicos sanitarios. Ministros de Argentina comparten experiencias y aportes de cara al tema del momento.

En San Luis, en tan solo en lo que va del año, ya se registran casi tantos casos como los que se generaron en todo 2023. El gobernador, Claudio Poggi, tras la firma de un convenio con la Universidad Nacional de San Luis para la entrega de la primera producción de repelentes gratuitos, le confirmó a la prensa que en el territorio puntano no considera iniciar con la vacunación contra el virus “porque no es recomendable”. Una verdadera ironía.

“Desde los médicos, recomiendan que no se debe colocar cuando la casuística no es tan importante. Igualmente estaremos atentos a eso”, aseguró en medio de una omisión atroz sobre el bienestar de la comunidad.

El Boletín Epidemiológico nacional, confirmó que el país atraviesa un brote histórico de dengue: desde la semana 31 de 2023 hasta la semana 11 de 2024, se registraron 151.310 positivos, de los cuales 134.202 se confirmaron este año y el 91% corresponde a casos autóctonos.

Al observar las estadísticas sobre San Luis, se advierte que actualmente la provincia figura como la de más positivos en la región de Cuyo, con 343 pacientes confirmados hasta la fecha. El año pasado, los contagios detectados fueron 351. Los números hablan por sí solos, aunque las autoridades se tapen los ojos con vendas.

Según las cifras que se publicaron en el Boletín Oficial, el país ya suma 106 muertos.

La vacuna y sus anticuerpos

Existe una herramienta importante para hacer frente al dengue y es la vacuna. Señalan que esta inmunización, que está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), genera anticuerpos después de los 25 días de ser aplicada la primera dosis. La ampolla está disponible en centros sanitarios y farmacias.

“Protege contra todos los serotipos de la enfermedad”, señaló Edgar Ribba, director de Epidemiología del Ministerio de Salud de San Luis, quien indicó que en el territorio actualmente circulan los serotipos 1 y 2. En el norte de la Argentina se suma el serotipo 3 y en Brasil también aparece el serotipo 4.

La administración de la vacuna tetravalente se da a través de dos dosis (cada una tiene un valor aproximado de 70 mil pesos) y deben ser aplicadas con un intervalo de al menos tres meses.

La inmunización contra el dengue está recomendada para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no la enfermedad con anterioridad.

El Ministerio de Salud de la Nación no ha confirmado por el momento si incorporará esta protección al calendario de vacunación nacional.

La administración puede generar reacciones que se extienden por un período de uno a tres días como dolor y enrojecimiento en el sector en el que se aplicó la dosis, dolor muscular, malestar general y debilidad. Con menor frecuencia, la persona puede manifestar un cuadro de fiebre.

Faltante de repelentes

En el último mes, los repelentes sufrieron un aumento que supera el 15%. Pero no terminan ahí las malas noticias alusivas al producto: por la demanda hay faltante. De acuerdo a referentes del sector farmacéutico, la complicación en el stock se da en diversas marcas y variedades.

Un propietario de una farmacia del microcentro puntano aseguró ante una consulta de

El Diario que hace días que intenta contactar a los proveedores porque directamente se quedó sin artículos; no tiene respuestas.

“Hace bastante que no hay entregas porque ningún proveedor tiene. El aerosol se me acabó hace veinte días, más o menos, y en crema pasó lo propio la semana pasada. Todavía no puedo reponer”, explicó el farmacéutico, Luis Cioffi.

Con respecto al aumento de los precios, aseguró que fueron de la mano con los incrementos de los medicamentos. Por ejemplo, en febrero, un repelente aerosol marca OFF Family —por 131 gramos— costaba $4.200 aproximadamente; ahora supera los $6.000.

La mayoría de las farmacias comienzan a experimentar hace una semana el problema de abastecimiento, en su mayoría del ejemplar en aerosol.

Las versiones en cremas rondan entre los $2.000 y $4.000, de acuerdo al tamaño y la especie. La versión kids en crema, por 100 gramos, supera los $4.000, mientras que el de extraduración en spray se encuentra en más de $8.000.

Redacción/MGE