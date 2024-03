Dolor por la muerte de la mujer que "inspiró" el Plan de Inclusión Social

La muerte solo será triste para quienes no han pensado en ella”, decía el teólogo François Fénelon. Y pensar en la finitud no solo tiene que ver con llevar a la mente esos procesos, sino con vivir una vida bien vivida. Con darle valor a la existencia. Con llenar de amor a los que se rodea.

Por eso –aunque dolorosa- la partida física de la inspiradora del Plan de Inclusión, Ana María Arias, no es en vano. Su paso dejó una huella primordial de justicia social.

La noticia inundó las redes. La localidad de Concarán, de donde era oriunda, está consternada. De acuerdo a lo que comentó su hija, Sofía Chávez (de 19 años), la mujer atravesó una dura batalla contra el cáncer. “Mi mamá era una luchadora”, dijo con la voz entrecortada la joven en diálogo con El Diario de la República.

La mujer que fue el símbolo de una medida clave para la provincia, tenía 55 años. Falleció el 7 de marzo. Su enfermedad data al menos desde agosto del 2023; todo comenzó con una tos. Nadie jamás imaginó que terminaría en una durísima afección. En el Hospital “Madre Catalina Rodríguez”, de Villa de Merlo, hicieron todo lo posible para extender su vida. Pero el avance fue tenaz. Ya había tenido en otra oportunidad cáncer de mamas.

“Se hizo revisar los pulmones y le dijeron que tenía como una especie de puntos que no eran nada buenos”, recordó Chávez, al mismo tiempo que agradeció la entrega de la médica oncóloga, Natalia Castellano y del personal del nosocomio.

“Mi mamá fue una gran mujer, ha dejado mucho amor. Me inculcó todo, se preocupó mucho por mí, por hacerme una persona responsable. Me enseño que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Me ha dejado todo lo que voy a seguir haciendo”, subrayó.

El legado

Si hay algo que caracteriza a la provincia, es que el pan en la mesa no es una necesidad, es un derecho. Y ese derecho se conquistó en una de las peores crisis de la historia argentina, cuando Alberto Rodríguez Saá creó el Plan de Inclusión Social, una medida que cambió la realidad de miles de familias y sumó la dignidad que todos esperaban.

El nacimiento del Plan, está en el ADN de Concarán y se hizo carne en Ana María. En una oportunidad en la que el ex mandatario realizaba una gira de campaña para la gobernación, en su paso por la localidad, la mujer le planteó el duro contexto que se vivía y le pidió una solución. Ese hecho fue la luz que inspiró a idear el programa social.

“Cuando vine en campaña, esta picuda me dijo: ‘escuchame lo que me pasa a mí’. Ella no tenía trabajo, tuvo que dejar sus estudios universitarios y los políticos le daban la espalda. Estábamos en la plaza, frente a la Iglesia. Y no sé si fue su relato, o si fue la Virgen de los Dolores, patrona de Concarán, pero su historia me hizo repensar mis proyectos. Ahí nació el Plan de Inclusión. Surgió acá. Por eso tengo este sentimiento por este pueblo y esta picuda”, manifestó con mucho cariño Rodríguez Saá en un acto de julio del 2015, durante una seguidilla de encuentros en el departamento Chacabuco.

Desde entonces todo confluyó en una de las políticas que generó empleo para miles de puntanas y puntanos. Dicen los que recuerdan esas instancias, que cuando Ana María habló con el gobernador y le planteó una cuestión que le pasaba a la mayoría de los jóvenes de su edad en esos años, los ojos se le tornaron vidriosos. Y mientras enunciaba las palabras, las campanas de la Iglesia empezaron a sonar.

Claro estaba que la inclusión era necesaria, pero hacía falta una planificación. Y la musa de Ana María sirvió para que Rodríguez Saá ideara un esquema para el fomento de la cultura del trabajo, con un horario y una remuneración. Fue mucho más que asistencia, fue dignidad.

Vivencias y recuerdos

Sofía Chávez tuvo la valentía de hablar con El Diario en el momento más difícil. En compañía de su abuela de 86 años, Hilda Azucena Arias, luchará –al igual que su madre- por transcurrir la vida íntegramente. Y aunque sus lágrimas impedían por momentos la continuidad del diálogo, era notorio que hablar de Ana María motivaba instantes muy fuertes de orgullo y agradecimiento. Qué bueno cuando una hija puede decir de su madre que era una gran mujer.

“Siempre me contaba de cuando habló con el señor Alberto Rodríguez Saá. Yo no lo podía creer. Ella me decía que en esos años estaba muy difícil la situación y la gente no se animaba a hablar, o no sabían cómo plantear esto. Mi mamá tomó coraje y se paró para pedir trabajo. Ahí, Alberto la escuchó y tomó en cuenta lo que dijo. Ella me decía que había gente que se quejaba de los planes, pero se trata de una ayuda para aquellos que no pueden encontrar trabajo o que están en la búsqueda. Y eso es lo que yo pienso”, sostuvo Chávez.

“Ella me contaba que lo quería mucho al Gobernador. Y siempre me remarcaba que gracias a él, yo podía estudiar. Cuando estaba en su gestión, siempre dio aumentos y ayudó a la gente a tener una mejor situación económica, a tener el pan en la casa. Siempre estuvo súper agradecida con él”, agregó.

Solo muere quien es olvidado

A lo largo de la entrevista con Sofía, el llanto no dejó de estar presente. Pero tampoco la alegría, aunque suene contradictorio. Y es que hay cosas, sentimientos y valores, que trascienden la muerte. Y Sofía, en su juventud, comprende que es una bendecida por haber tenido una mamá con un corazón tan grande.

En ese sentido, la joven reafirmó que llevará consigo, a todos lados, las enseñanzas de Ana María. Y esa es una forma de eternidad. Pero además, en cada rincón de Concarán y la provincia donde los derechos se conquisten, donde el hambre no duela, seguramente habrá una brisa que lleve su nombre. Un resplandor que renueve la esperanza de la justicia social.