Parque Sierra de las Quijadas: ya hubo un despido y crece el temor

El personal del Parque Nacional Sierra de las Quijadas tiene incertidumbre por más despidos debido a las políticas de ajuste que aplica el presidente Javier Milei. Todos los parques nacionales están bajo alerta por el inicio de los recortes. En San Luis, ya desafectaron a un trabajador.

"Nosotros estamos, como todos los parques y como muchos organismos nacionales, con esta incertidumbre y preocupación por el tema de los contratos", expresó Vanessa Maidana, quien trabaja en el área de administración. En Sierra de las Quijadas trabajan unas veinte personas, según estimó, y ya dieron de baja a un trabajador a quien no le renovaron el contrato.

"A todos nos va a llegar el contrato o el aviso por una plataforma de información de empleados públicos. Nos tendría que llegar el informe de la renovación del contrato durante tres meses nada más, o sea que quienes quedemos vamos a tener tres meses de terror, asustadísimos porque no sabemos si nos van a renovar", contó.

Maidana indicó que los trabajadores que ingresaron en 2023 tienen que renovar sus contratos en junio.

"Trabajar así es muy incómodo, es muy triste, estás bajo esta opresión y persecución, todo el tiempo pensando si al tercer mes te van a renovar, qué vas a hacer, dónde buscar trabajo y aparte no hay nada", expresó.

Maidana ingresó a Sierra de las Quijadas a través de la Ley de Cupo Laboral Trans y teme perder su fuente de trabajo.

Los trabajadores no tienen su fuente laboral asegurada y nadie les brinda certezas.

"En mi caso ya estoy viendo que acá en la provincia también están teniendo terribles problemas con los trabajos de algunas compañeras trans, que las están sacando. La provincia la está pasando muy mal, no solamente sobre nuestro cupo, sino que no se está respetando nada. Es todo un caos", dijo. Si bien hay legislaciones que la amparan, el temor existe igual. "Este Gobierno no respeta nada, ni las leyes", manifestó.

Maidana expresó que sus colegas de otros parques nacionales están muy conmovidos y asustados por la situación.

"Todos los días la gente visita el parque, más para estas fechas claves en donde todo el mundo pasea. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas es un lugar en donde no se cobra entrada; es libre y gratuito. Muchas personas vienen por lo menos para distraerse un rato, más en estos momentos, con esta economía que no está para estar viajando y pagando hoteles. El parque no queda muy lejos ni muy cerca, pero vas a la mañana temprano, recorrés, caminás y pasás un día lindo", expresó.

Se estima que el gobierno nacional no les renovó el contrato a unas 80 personas que pertenecen a diferentes parques del territorio argentino, entre quienes se encuentran administrativos y profesionales especializados en conservación de flora y fauna.

El personal que quedó sin trabajo prestaba servicios en Casa Central y en el Parque Nacional Lanín (Neuquén), pero también se vieron afectados los de los parques El Palmar (Entre Ríos), El Impenetrable (Chaco), Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), Islas de Santa Fe (Santa Fe), Leoncito (San Juan), Bosques Petrificados de Jaramillo (Santa Cruz), Arrayanes (Neuquén) y Los Alerces (Chubut), entre otros.

Actualmente, más de 2 mil trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) gestionan 55 áreas protegidas en 21 provincias y el Mar Argentino, es decir, un total de 18.275.722 hectáreas.

Redacción/MGE