Repudian las amenazas a los jefes de servicio del Policlínico Regional de Villa Mercedes

Este jueves los profesionales de la salud realizaron asambleas en todos los hospitales y centros de atención de la provincia para reclamar recomposiciones salariales y otras cuestiones necesarias para poder brindar una atención digna al público. Una penosa situación vivieron en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" de Villa Mercedes, en donde su directora, Berta Arenas, amenazó a los jefes de servicio para que no participen de la actividad.

"La doctora Arenas salió y llamó a la Policía porque decía que había disturbios, cosa que no pasó en ningún momento y que se puede ver en las cámaras de seguridad", mencionó Carlos Belletini, el secretario de Prensa de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) de San Luis. Además, el doctor contó que hubo intentos de amedrentar la participación en la protesta. "Lamentablemente la directora del Policlínico amenazó a los jefes de servicio para que no fueran a la asamblea, o que le digan al personal que no vaya, a la cual tenemos todo el derecho de asistir. Nosotros sacamos un repudio por este accionar", condenó.

Como si esto fuera poco, Belletini agregó que desde el miércoles a la noche, la jefa de Recursos Humanos, que a su vez es sobrina de Arenas, mandó mensajes a los teléfonos celulares de los responsables de los distintos servicios con la misma intención: que no formaran parte de la asamblea.

"Todo esto motivó a que algunos dijeran que están dispuestos a renunciar a su jefatura por los tratos que recibieron de parte de la dirección del hospital. Para esto seguramente nos reuniremos la semana que viene, porque se sintieron realmente mal", expresó el secretario.

El profesional desmintió las declaraciones de la máxima autoridad del lugar, de que estaban llevando adelante un paro. Explicó que los pacientes que tenían turnos programados fueron atendidos en tiempo y forma. Aseguró, además, que hubo cirugías y consultorios de acuerdo a lo programado.

"Desde APTS no hacemos política partidaria. Le hemos reclamado a Rodríguez Saá, como le reclamamos a Poggi ahora, así fuimos siempre. Queremos dejar en claro que estamos abiertos al diálogo para solucionar los problemas de los profesionales y de los pacientes que van a los hospitales", manifestó.

En el comunicado que publicó la asociación en sus redes sociales, también repudiaron las declaraciones de la ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, en el que aseguran que buscó instalar de forma maliciosa información incorrecta sobre el salario de los profesionales médicos, al aseverar que cobran entre $1.500.000 y $2.000.000 por mes. Sostienen que eso no corresponde con la realidad y que lo exponen sus recibos de haberes con cifras que no alcanzan ni a la mitad del menor monto mencionado.

A su vez, la semana que viene definirán con qué acciones continuarán, que por el momento no descartan ninguna, y es probable que hagan un paro para hacer escuchar sus reclamos.