Todos los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga

A River, el primero de la Zona A con 27 puntos, le tocará enfrentarse a Boca, que terminó cuarto en la Zona B con 25 unidades, en lo que será el partido más importante de los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Los otros cruces del certamen serán: Godoy Cruz -primero Zona B- vs. Vélez -cuarto Zona A-; Argentinos Juniors -segundo Zona A- vs. Defensa y Justicia -tercero Zona B- ; y Estudiantes -segundo Zona B- vs. Barracas Central -tercero Zona A-.

NA/Redacción.