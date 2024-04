Hay el doble de casos de dengue en Villa Mercedes

Villa Mercedes atraviesa una situación preocupante que no muestra signos de mermar: la gran cantidad de vecinos que contrae dengue día tras día. En los últimos diez, los casos se duplicaron, pasaron de 923 que informó el Ministerio de Salud el 8 de abril, a unos 1.800.

La cifra fue informada por el equipo de médicas que acompañó a la directora del Policlínico Regional "Juan Domingo Perón", Berta Arenas, en una reunión que mantuvieron con las y los concejales de la ciudad el miércoles por la mañana. "Incluso mencionaron que podría superar los 2.000, porque hay personas que tienen síntomas más leves y no tienen la necesidad de acudir a un centro de salud", dijo Virginia Lucero, una de las ediles que estuvo en el encuentro.

La confirmación de que una persona contrajo la enfermedad la realizan a través de un análisis de sangre, para observar ciertos valores específicos, los testeos con reactivos los utilizan solamente en casos puntuales que consideran los profesionales, como pueden ser menores de edad o mujeres embarazadas.

Arenas estuvo acompañada de las doctoras Alejandra Cuello, Analía Gómez y Karina Chirino. "Si bien esto no es una pandemia, es una epidemia, las médicas sostuvieron que, si no se controla, para quienes vuelvan a tener dengue por segunda vez aumentan las probabilidades de que sea hemorrágico, que tiene riesgo de muerte", contó la concejal.

Otra de las cuestiones abordadas por el comité del policlínico, es que faltaría más compromiso de las y los ciudadanos con las medidas preventivas en sus casas, como prestar atención a floreros, mantener el pasto corto y que no tengan recipientes con agua en los hogares; consideración que, si bien es pertinente, no pareciera guardar congruencia con las medidas tomadas por el intendente, Maximiliano Frontera, ya que cada vez son más las personas que expresan que en su barrio tienen verdaderas "selvas" al lado de sus viviendas y, que a pesar de los persistentes reclamos, no las ponen en condiciones.

"Yo, de mi parte, no veo que el Municipio vaya avanzando en cuestiones que afectan a esta situación crítica en la que estamos con el dengue, está como frenado. Las doctoras lo expresaron el miércoles, y yo comparto, que con la fumigación no alcanza y hay que empezar con una fuerte campaña de concientización, pero tiene que haber voluntad política de la Provincia y de la Intendencia", manifestó Lucero y agregó que muchas familias no pueden cuidarse por la falta y altos costos de los repelentes.