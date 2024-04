Pide que le devuelvan la bicicleta con la que recorrió el país

Nicolás Ruiz tiene 64 años, trabaja en gastronomía y hace unas semanas se siente incompleto. La bicicleta con la que recorrió durante dos años distintas provincias del país le fue arrebatada, según él, por uno de sus vecinos en el tradicional barrio Pueblo Nuevo. El viajero denunció a El Diario que ve poco accionar de la Comisaría Segunda y ante la falta de respuestas, acudió a los medios de comunicación para pedir por la devolución de su vehículo, que para él “tiene gran valor sentimental”.

Nicolás recordó que el robo fue el 1° de marzo, en manos de un vecino que vive frente a su vivienda. La bicicleta es rodado 26, marca Colner K4, de color negro y blanco. Al momento del robo, tenía una cámara GoPro y un velocímetro, y no contaba con el resto de los accesorios que usaba para sus viajes largos, ya que actualmente la utilizaba para su vida cotidiana.

“Hice la denuncia como corresponde, pero lo que pasa es que la Policía está muy floja. Yo lo que quiero es que detengan a la gente que me robó la bicicleta y actúen como corresponde, que no nos encajonen la denuncia. Es importante para mí, es una bicicleta que me ha respondido bastante bien”, dijo con indignación.

Hace dos años que el viajero realizó en distintas etapas travesías a la Basílica de Luján, Entre Ríos, Santa Fe, Salta y Misiones. Su último viaje, el más arduo de todos, fue de San Luis a Ushuaia, donde para llegar sí o sí debió realizar un trayecto en barco. “Uno va tranquilo, escuchando música, la gente te para, para sacarse fotos”, describió.

A su vez, en los recorridos contribuyó en la difusión de búsquedas de niñas desaparecidas, como el caso de Sofía Herrera, en Tierra del Fuego, y Guadalupe Lucero, en San Luis. Entre viaje y viaje juntaba dinero con otros trabajos. Y este año, el 12 de octubre, tiene planeado, si recupera su vehículo, iniciar un viaje por varios países, con una parada final en el Vaticano.

“Yo estaría cumpliendo 65 años el 1° de noviembre, calculo que a los 67 estaré volviendo de mi gran viaje. Todos los viajes los hago con la mente tranquila, positivo; siempre viajo bien, te reciben en cada pueblo”, dijo con algo de esperanza.

“No le doy tanto un valor económico, sino más bien sentimental. Cualquiera sabe el valor que tiene una bicicleta para uno que está todo el día en una. Yo acá no me muevo en colectivo, me muevo en bicicleta y hoy tengo que andar caminando por un delincuente. Es como si me hubieran cortado las piernas”, concluyó con amargura.