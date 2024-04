Dengue: alarma por la falta de campañas de prevención en San Luis y el país

Faltan repelentes, también reactivos para los diagnósticos, no hay acceso a la vacuna y si se encuentra, su costo es carísimo. Pero lo peor radica en que tanto el gobierno nacional como el Estado provincial no realizan campañas de prevención para evitar el dengue. No existe publicidad para recordarle, explicarle o enseñarle a la gente cómo cuidarse del maldito mosquito y sus efectos en caso de que esté infectado por el virus, ni tampoco qué hacer si se experimentan los síntomas. Tanto en Casa Rosada como en Terrazas del Portezuelo todo es silencio, con un tufo a querer esconder los números de habitantes y de víctimas fatales bajo la alfombra.

Empujado por el cambio climático y la fortaleza del mosquito para soportar, incluso, las bajas temperaturas, este brote se ubica como el más virulento de la historia en Argentina y San Luis. Para colmo, la inacción de Claudio Poggi y el presidente Javier Milei empeora la situación: a la falta de repelentes se suma la ausencia de una campaña de vacunación gratuita y la nula difusión pública de las medidas de prevención. Las fumigaciones también están bajo la lupa.

La articulación Nación-provincias es inexistente. Recién ahora, ya en la curva descendente de los contagios tras el primer brote fuerte, las autoridades sanitarias del interior del país estuvieron cara a cara con el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo. Muy tarde. Y todo, a las apuradas.

Desde su asunción, Milei busca reducir el Estado a su mínima expresión a fuerza de un ajuste brutal, lo que, en medio de una nueva epidemia, genera graves problemas sanitarios que impactan en los habitantes. Lo mismo ocurre con la administración de Poggi, que, en pos de mostrarse pulcro y austero, recorta dineros a mansalva en asistencias sanitarias que no pueden esperar ni reducirse. No se le cae una idea en busca de concientizar a la gente. Aun teniendo un canal de televisión de aire disponible, una web que promociona las acciones de Gobierno y redes sociales de buen impacto para prevenir contagios de dengue y alentar al descacharrado y la quita de reservorios de agua, una acción clave para impedir la reproducción del mosquito.

Al contar con esos canales de difusión disponibles, la reflexión es clara: busca no hablar del tema, minimizarlo y, poco a poco, callarlo. Y contar en cuentagotas y de mala gana la cantidad de gente contagiada o, peor aún, las víctimas fatales. Milei hace lo mismo, bajo el axioma: “Si nadie lo cuenta, no pasó”.

Voces críticas

Para el virólogo del Conicet, Juan Manuel Carballeda, la presencia estatal en este tipo de epidemias es fundamental. “Para hablar de esta enfermedad, que es transmitida por un mosquito domiciliario, se necesita de una fuerte campaña para descacharrar, sobre todo en los meses de frío, porque es el mejor momento para sacarnos de encima los huevos del mosquito”.

“Parece una locura decirlo, pero también se necesita la presencia estatal para facilitar el acceso a los repelentes. Si desregulás el mercado y disolvés la Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), es obvio que faltarán insumos y eso es tremendo. En la epidemia más grande la historia, no hay repelente para mosquitos”, afirmó.

Actualmente, son escasos los comercios y las farmacias que tienen repelente. Y aquellas personas que los consiguen lo hacen a precios exorbitantes.

“La vacuna es una herramienta fundamental para la prevención. No tanto para este brote, que ya está en su curva descendente. Serán claves para los próximos brotes que, seguramente, serán más fuertes e incrementarán las hospitalizaciones. Por eso hay que vacunarse. Hoy, las dosis son carísimas: llegan casi a los $100 mil. Por eso habrá que esperar qué hace el gobierno nacional. Ojalá la incluya dentro del calendario de vacunación nacional. También resta saber qué rango etario se tendrá que vacunar de manera general. Lo cierto es que el dengue llegó para quedarse y los brotes venideros serán muy fuertes; debemos estar preparados", señaló el epidemiólogo Cristian Cano, en diálogo con El Diario de la República.

También es cierto que en el Estado nacional y el provincial solo hay silencio y nada de empatía.