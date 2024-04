Concejo Deliberante: sigue firme el reclamo por despidos

La Cámara de Apelaciones en lo Civil aún no define la apelación presentada por el Concejo Deliberante para revocar la medida cautelar que ordena la reincorporación de 14 trabajadores despedidos a principios del verano. Ayer, hubo una novedad que les trajo esperanzas a los afectados: la propia Cámara invalidó el planteo del secretario Juan Esteban Muñoz, que impedía la continuidad del trámite; ahora se deberá definir.

A los méritos de facilitar la comprensión al lector, El Diario sintetizó la explicación dada por el abogado Esteban Badra, quien representa a los trabajadores afectados. Cabe recordar que el 26 de febrero, la jueza civil, comercial y ambiental Nº 3, Celeste Benavídez, estableció la reincorporación de 14 empleados legislativos que habían sido despedidos en enero.

Pasaron las semanas y a pesar de la orden judicial, los trabajadores no fueron reincorporados. La presidenta del Concejo, Agustina Arancibia Rodríguez, a través del abogado del cuerpo legislativo, presentó una apelación a la medida.

Así llegó a la Cámara, conformada en sala por los jueces Javier Solano Ayala y Horacio Guillermo Zabala Rodríguez. Badra planteó que se considere desierta la apelación del Concejo, ya que no habían adjuntado a la misma las copias de las pruebas.

"Vamos a seguir litigando hasta la última instancia y poniendo en conocimiento a las autoridades del Poder Judicial" (Esteban Badra - Abogado que representa a los trabajadores despedidos del Concejo Deliberante).

Aquí intervino el fiscal de instrucción Francisco Assat Alí, quien pidió que se hagan visibles las actuaciones de la jueza Benavídez. La Cámara emitió una resolución para habilitarlas; ante esto, Badra plantea una revocatoria in extremis, ya que sostenía que se estaba actuando en favor de una de las partes, porque no se habían presentado pruebas.

En esta instancia, el secretario de la Cámara, Juan Esteban Muñoz, emite un proveído, no resuelve la cuestión y no le da continuidad al trámite. Badra se vuelve a oponer; el fiscal emite un dictamen, y el abogado presenta otra revocatoria por la parcialidad de esta última medida.

Acá la Cámara interviene y hace lugar a este segundo recurso, plantean que es correcto, ya que el secretario no tenía las facultades para intervenir; deja sin efecto el dictamen del fiscal y manda a resolver el pedido de declarar desierta la apelación por la falta de pruebas.

“La Cámara de Apelaciones coincidió con la postura que sostenemos de que el secretario no podría haber resuelto la revocatoria in extremis y, por lo tanto, debió ponerlo a su despacho para que ellos dijeran si el recurso de apelación completaba o no forma”, amplió Badra.

“No es que el secretario atendió al pedido de la presidenta del Concejo, lo que hizo el doctor Muñoz es un poco direccionado, se ha excedido a las facultades, o sea, no puede el secretario resolver un recurso revocatorio”, aclaró. “Esto no significa que nos den la razón o no. Son dos cosas aparte, pero los jueces no están pintados ahí”, remarcó.

“La Cámara está actuando, dentro de todo, con celeridad. Uno tiene siempre la esperanza de que la Justicia no llegue tarde y que actúe lo más pronto posible. Ahora bien, la Cámara en esta próxima resolución puede tomar una decisión final sobre la cautelar que estimamos que va a ser favorable”, argumentó.

“Uno no quiere actuar como hizo Arancibia Rodríguez, que dijo que ya tenía la sentencia en el bolsillo. Nosotros no tenemos nada en el bolsillo, vamos a seguir litigando hasta la última instancia y poner en conocimiento de todas las autoridades del Poder Judicial de la provincia y, oportunamente, de la Nación, en caso de que no se acojan nuestros reclamos de las barbaridades que están pasando en el Concejo”, concluyó.

Arancibia Rodríguez no acata la Justicia

El abogado Esteban Badra aprovechó para reclamar por la demora en el tratamiento de la denuncia penal contra la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina Arancibia Rodríguez, por el incumplimiento de la orden judicial que establece la reincorporación de 14 trabajadores despedidos. Aquí apuntó contra el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí.

“El doctor Assat está haciendo la vista gorda, con nuestra causa viene arriba de lomo de tortuga”, criticó.

El letrado recordó que la denuncia es por el incumplimiento de una orden judicial y también por falsedad ideológica, porque Arancibia Rodríguez informó como domicilio particular la sede del Concejo Deliberante.

A su vez, recordó que al incumplir con la reincorporación de los trabajadores, la jueza civil Cecilia Benavídez estableció una multa diaria de 150 mil pesos. “La actitud del Concejo es desconocer la Constitución de la provincia, que sostiene que las resoluciones del juez deben ser acatadas por todo funcionario”, sostuvo sobre este tema.