Aventura: con su hijo visitó el lugar de la Tragedia de los Andes

El villamercedino Mario Sosa pudo cumplirle la promesa a su hijo, con quien comparte el nombre: llevarlo a visitar el lugar donde sucedió la Tragedia de los Andes el 13 de octubre de 1972. Viajaron junto a otras once personas a conocer el Valle de las Lágrimas, en la frontera entre Argentina y Chile, y donde se encuentra el santuario dedicado a una de las mayores historias de supervivencia de la humanidad.

"Allí están los restos del avión, lo que quedó, y también los esqueletos de los que murieron, que están sepultados ahí. Hay un montón de cosas, como el icónico botín de rugby Adidas, que se puede ver en muchas fotos y que está hace más de cincuenta años", repasa el hombre, de 55 años.

Mario fue quien lideró el grupo, ya que es la tercera vez que va. En las anteriores, varios años atrás, fue sin guía, algo que no es recomendable por lo peligroso que se puede tornar el camino. Siempre estuvo vinculado al deporte: corrió en motocross, hoy compite en mountain bike y hace trekking.

"Es una travesía durísima; es importante estar en estado porque así se disfruta un poco más, aunque lo mismo se sufre. Es muy dura", dice el aventurero, y agrega: "Mi hijo tiene 18 años, yo lo veo y para mí es un 'bebote'. Hubo muchos de los que estuvieron 72 días ahí arriba que tenían su misma edad; es muy fuerte imaginarte cómo hicieron".

El recorrido lo realizaron el último fin de semana largo. Fueron en vehículo hasta El Sosneado, un pueblo de Mendoza que está sobre la ruta 40. Después siguieron unos sesenta kilómetros de tierra en camioneta hasta el Puesto de Araya. "Después ya seguimos caminando. Tuvimos que cruzar el río Atuel, que no es el mismo a las 10 que a las 15, o a las 16, ya que cambia mucho su caudal por el agua que viene del deshielo y se puede tornar peligroso; incluso ahí te podés encontrar un monolito a un grupo de soldados que se ahogó en alguna circunstancia", cuenta el villamercedino.

A pie llegaron hasta el Campamento Barroso, con mochilas cargadas con entre once y doce kilos de equipamiento de supervivencia. Si bien en esta época del año no hay nieve, el abrigo es imprescindible porque la temperatura en la montaña puede traicionar y cambiar de un momento para el otro. "Ahí dormimos y arrancamos el sábado a las 6, todos con linternas tipo de mineros y equipaje más liviano. Arrancamos y llegamos cerca del mediodía al avión, después de cruzar el río Lágrimas. Son entre seis y siete horas, depende del estado físico de las personas. Lo único a tener en cuenta es que no te podés demorar mucho ahí arriba, porque crecen los ríos y se vuelve imposible".

El hombre comenta que por la película "La sociedad de la nieve", que relata las penurias que vivieron los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el lugar ha cobrado un mayor interés, y que se cruzaron a muchas personas haciendo el recorrido. "Espero que mi hijo pueda ir alguna vez con sus amigos, o que pueda llevar a su hijo, y que le diga que allí lo llevó su abuelo hace muchos años", sueña Mario.