Robó en dos negocios y quedó grabado, pero lo liberaron

A pesar de que entre los comerciantes ya lo conocen e incluso hacen circular mensajes entre ellos con su cara, el jueves un hombre de unos 35 años robó en varios locales del centro de San Luis, quedó filmado en tres de ellos y en plena hora pico fue detenido en la peatonal. Más allá de la intervención policial y de la denuncia de los dueños de los negocios, solo estuvo detenido 24 horas en la comisaría, ya que a la fiscalía no había sido remitida la evidencia necesaria para formularle los cargos correspondientes. Las víctimas denuncian inacción de la Policía y escasa presencia de las autoridades a la hora de resolver un problema que golpea directamente en su rubro.

“En una semana corta como la que pasó perdimos casi $100.000 por este tipo de robo. Este tipo que quedó filmado ya nos ha robado, pero siempre pasa lo mismo, lo largan y nos vuelve a robar. Esta vez como lo agarró la Policía en el frente de mi local, nos amenazó, a mi marido, a mí y a mis empleados, de que va a volver y nos va a romper todos los vidrios”, le dijo la dueña de la chocolatería Babula, ubicada a metros de la esquina de Rivadavia y Belgrano, a El Diario de la República.

La mujer detalló que el hombre usa siempre la misma estrategia para entrar y robar. “Anda siempre con una bolsa de compras y cuando entra se hace el que está hablando por teléfono y aprovecha para guardarse cosas entre la ropa”.

El jueves al mediodía, cuando lograron detenerlo tras el aviso de un empleado de la chocolatería, el sujeto llevaba consigo un teléfono, un termo y una lapicera que había robado minutos antes en locales ubicados a menos de dos cuadras de la céntrica esquina de San Martín y Belgrano. En Sin Rival también quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad.

A pesar de que los comerciantes dijeron haberle aportado a la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad en donde quedó grabado robando, quedó demorado y luego fue liberado. El nombre del investigado fue reservado para evitar entorpecer la causa en curso.

Este medio consultó en la fiscalía que estuvo de turno el jueves por la situación del hombre que quedó grabado delinquiendo. La adjunta de la Fiscalía de Instrucción 1, Roxana Alcaraz, indicó que estuvo detenido 24 horas hasta el viernes, pero quedó pendiente la respectiva formulación de cargos “porque había bastante evidencia que en ese tiempo no se llegó a recolectar, por lo que la fiscalía está trabajando para formularle a la brevedad”.

La dueña de Babula admitió que con sus colegas tuvieron que organizarse de alguna manera para evitar ser víctimas del asedio de la inseguridad. Entre las estrategias que montaron, armaron un grupo de WhatsApp para compartirse entre ellos imágenes de delincuentes robando en los locales para así identificarlos y prohibirles la entrada.

Pero de igual manera los recaudos no bastaron. El jueves, el viejo conocido, intentó llevarse de la chocolatería un bulto de alrededor de $30.000, pero fue frustrado por un empleado y luego por la Policía. “No quiero ni calcular lo que nos ha robado sin que lo veamos. Sobre todo estos días previos a la Semana Santa, en donde el movimiento fue un poco más”, mencionó.

La propietaria de Sin Rival, una importadora y juguetería de calle Belgrano, también dialogó con El Diario respecto de los robos constantes y de la repetición de hechos por parte del mismo autor. “Lo conocemos. Acá tiene la entrada prohibida, pero siempre se la rebusca y se manda. El jueves no sabemos cómo se metió, pero cuando nos avisaron que había un detenido por robo en la peatonal vimos las cámaras y descubrimos que se había llevado una lapicera y un termo”, contó.

Ambas comerciantes coincidieron en que la gente “está cansada de trabajar y que le roben” y en que la verdadera y única solución es que “vaya a la cárcel”. “Ya ni siquiera nos alegramos de que lo hayan detenido y que nos devuelvan las cosas. Exigimos que vaya a la cárcel, yo entregué todas las pruebas en la comisaría cuando hice la denuncia”, lamentó.