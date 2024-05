Sindicalistas desmienten las versiones sobre un "escrache" en la casa de Poggi

Las autoridades del sindicato de Camioneros y de ATE San Luis brindaron una conferencia de prensa para desmentir versiones que circularon por medios oficiales. Los gremialistas decidieron intimar con cartas documentos al intendente de San Luis, Gastón Hissa; a la Secretaría de Estado de Comunicación a cargo de Diego Masci y al director de Canal 13 San Luis, ahora San Luis Más, Pablo Colafrancesco.

Según explicó ATE, la intimación se realiza para que ratifiquen o rectifiquen los dichos, otorgando derecho a réplica bajo apercibimiento de iniciar acciones penales por calumnias e injurias, debido a que los acusaron de realizar un "escrache" en la casa del Gobernador.

“La falsa acusación del supuesto escrache es un golpe bajo del Gobernador y de sus seguidores, efectuando falsas acusaciones con el objeto de desacreditar la protesta. Instamos al Gobernador evite sumarse a mentiras como esta y se dedique a gobernar y atender los reclamos de los trabajadores de San Luis, quienes están pasando una situación angustiante”, indica el comunicado del gremio de camioneros.

Además, aclara: “Los trabajadores camioneros y el sindicato nunca tuvieron, ni tendrán conductas que atenten contra la persona del Gobernador y/o algún otro representante del pueblo”.

“El Gobierno ha logrado opacar el paro, que para nosotros fue un éxito, con estas manifestaciones públicas en donde estamos siendo acusados de algo que no sucedió. Queremos aclararle a la sociedad en general y si alguien se sintió damnificado, por esta marcha en la cual los trabajadores reclamamos que la Ley Bases no sea ejecutada porque nos perjudica fundamentalmente a los trabajadores y a la sociedad en general”, expresó José Farias, secretario General del Sindicato de Camioneros.

El gremialista explicó que los compañeros dejaron sus autos en cercanías de Correo Argentino, cerca de la manifestación.

“Vuelven a reunirse todos en Illia y Caseros sin saber que vive ahí el señor Gobernador, el cual ha salido públicamente a decir que ha sufrido un escrache por parte de camioneros. Yo particularmente dejé mi auto en Belgrano y Chacabuco, en una playa conocida”, dijo Farias.

Dejó claro que no pasó por Illia y Caseros, y desconocía que el Gobernador vive allí. “Son unos mentirosos, no entiendo porqué nos hacen esto, nosotros lo único que hicimos fue marchar pacíficamente. El paro fue un éxito. Estamos siendo perseguidos con amenazas del fanatismo, es inentendible lo que están haciendo. Somos ciudadanos que representamos a un sector y no nos vamos a callar, vamos a seguir reclamando. Tampoco representamos al doctor Alberto Rodríguez Saá como están diciendo, no necesitamos eso”, expresó.

El sindicalista dijo que tienen videos y pruebas que demuestran que no estuvieron en el lugar.

“Las amenazas son privadas, te llaman por privado. Ojalá supiéramos quién nos amenaza. No tenemos que llegar a esto, dediquémonos a gobernar, saquemos la provincia adelante. Estamos para acompañar y para ayudar”, expresó Farias.

Por su parte, Fernando Gatica, titular de ATE San Luis, aclaró: “Nosotros concentramos en el sindicato, marchamos por la calle San Martín y yo estaba en recolección en el momento que nos están acusando, me junto con José recién en el Correo. En ningún momento yo estuve en la zona que ellos me acusan”.

Gatica dijo que el ataque no es a ATE o a Camioneros, “es a la clase trabajadora”.

“El orden público lo alteran los gobiernos cuando no resuelven los reclamos de los trabajadores así que nosotros nos queremos despegar. Lamentamos muchísimo estar atravesando por esta situación pero bajo ningún punto de vista nos van amedrentar, mucho menos con mentiras”, manifestó el titular de ATE.

Gatica aclaró que las cartas documentos indican que “tienen 48 horas para retractarse o confirmar lo que están asegurando”. “En el caso de que no sea así vamos a seguir con las acciones administrativas”, alertó.