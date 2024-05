Mbappé confirmó que dejará el París Saint Germain

La estrella del fútbol francés Kylian Mbappé dijo el viernes en un video en sus redes sociales que dejará el París Saint Germain y pondrá fin a su "aventura" con el club dentro de unas semanas.

"Este es mi último año en el París Saint Germain. No me quedaré y pondré fin a mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes este domingo", afirmó en el video.

"Es difícil, es difícil. Nunca pensé que sería tan complicado anunciar esto. Que dejo mi país, Francia, la Ligue 1, el campeonato que siempre conocí. Pero creo que necesito esto: un nuevo desafío después de siete años. Es difícil y obvio que hay gente a la que le quiero agradecer por encima de todos que son los hinchas. Sé que no soy el jugador más demostrativo, no siempre viví del amor que me dieron por siete años, pero siempre quise ser efectivo. PSG es un club que nunca deja a nadie indiferente: o lo odias o lo amas. Y yo elegí amarlo y lo hice por siete años con altas y bajas, obviamente, pero nunca me arrepentí haber firmado con este prestigioso club", expresó.

Los medios de comunicación han especulado mucho con la posibilidad de que Mbappé fiche por el Real Madrid, pero el jugador francés no mencionó al campeón español en su video.

"Fui yo, con mis virtudes y defectos, pero traté de dar mi mejor versión durante estos siete años. Así que quiero darles las gracias porque sin ustedes nunca hubiese experimentado ni la mitad de las emociones que sentí. Y por eso soy muy agradecido de por vida. Gracias a todos. Espero que terminemos este año con un último trofeo. Vamos a tener buenos momentos en lo que queda y créanme que se van a quedar en mi corazón por siempre. ¡Esto es París! Chau!", concluyó.

