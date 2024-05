Juventud y Estudiantes reviven en La Punta el clásico del fútbol puntano

Juventud (local) y Estudiantes se cruzarán esta tarde por la 8ª fecha de la Zona B del Federal A de AFA. Será el primer clásico oficial de 2024, se jugará en el Estadio Provincial "Juan Gilberto Funes" de La Punta con ambas parcialidades, comenzará a las 15:30 y tendrá el arbitraje del cordobés José Díaz, quien representa a la Liga Villamercedina de Fútbol.

El “Verde” lleva 8 partidos clásicos, por torneos oficiales, sin festejar. Este verano jugaron dos amistosos en el escenario de esta tarde y en ambos se impuso Juventud: 3 a 1 y 1 a 0. Los entrenadores fueron Duilio Botella (“Juve”) y César Zabala (“Verde”), quienes hace dos semanas renunciaron a sus cargos.

Sus reemplazantes, el coordinador de inferiores Walter Sanfilippo, por ahora interino en Juventud —ya estuvo al frente del equipo ante Independiente por Copa Argentina—, y Claudio Demaría, harán su debut como DT en este Federal A en el clásico de hoy.

Los representantes puntanos tienen un partido menos, ya que no jugaron el fin de semana pasado por la 7ª fecha. Juventud no visitó a Atenas de Río Cuarto porque tuvo el viernes el partido por la Copa; y el “Verde”, que debía ser local ante Camioneros, no lo hizo porque la Policía no brindó seguridad al tener todo el personal abocado a las festividades religiosas de Villa de la Quebrada y Renca.

Hoy los dos representantes puntanos están afuera de los 5 primeros lugares del grupo, que clasifican para jugar por el ascenso.

Las estadísticas

Se enfrentaron 26 veces por torneos de AFA (4 en Argentino B, uno en la B Nacional, 17 por el Torneo Argentino A, que luego fue llamado Federal A, y 4 en Copa Argentina) con ventaja de un partido a favor del “Juve”: 8 triunfos de Juventud, 7 del “Verde” y 11 empates; con igual cantidad de goles convertidos: 22.

Estudiantes no gana desde el 24 de noviembre de 2019, cuando se impuso en “El Bajo” 1-0 con gol de penal del platense Israel “Coco” Roldán (hoy juega en Ciudad Bolívar, en el Federal A). Ya pasaron casi 4 años y medio.

Juventud se impuso la última vez que se vieron las caras, el 13 de septiembre del año pasado. Fue 2 a 0 en el Estadio Provincial, con doblete del puntano Misael Sosa (hoy juega en Maipú de Mendoza, en la B Nacional).