Milagros Bramardo expone "Mil y yo" en la sala Amigxs de Merlo

Toda experiencia nueva que vive Milagros Bramardo la siente en cada fibra. Aún más si se vincula con el arte, porque sin esas expresiones no sabría cómo seguir.

Una de las tantas cosas que le sucedieron en los últimos días fue la inauguración de "Mil y yo", su primera muestra individual que se puede visitar hasta el 30 de mayo en la sala de exposiciones del teatro Amigxs de Merlo. La entrada es gratuita.

Bramardo es de Santa Rosa del Conlara y eligió exponer en Merlo porque encontró allí un interés único por la cultura. Según explicó, "Mil y yo" es una muestra retrospectiva donde presenta al público un recorrido por su carrera.

Milagros comenzó a pintar cuando estudiaba el Profesorado de Arte en su localidad. "El primer cuadro lo hice a los 12 años. En la muestra represento todo el recorrido artístico desde ese momento hasta hoy, que tengo 21 años", agregó.

En las paredes se ven colgadas obras que realizó de acuerdo a lo que le pedía cada profesor dentro del instituto. Muchas técnicas ya no pertenecen a lo que eligió Milagros para trabajar en la actualidad. "Representan un proceso propio con las diferentes técnicas que aprendí en el camino. Se puede ver que comencé con el realismo y fui soltándome hasta llegar a una pintura más personal y propia a mis intereses", contó la joven.

Milagros expuso en otras oportunidades de forma colectiva y al hacerlo en solitario, sintió que las emociones se salían de su cuerpo. "Fue chocante porque es la primera vez que las veía todas juntas, ordenadas y en un solo lugar. En mi casa no tengo el espacio suficiente y encontrar un lugar donde apreciarlas me conmovió", expresó.

El título de la muestra representa todas las facetas que guarda Milagros en su interior y que pudo expresarlas en las obras de arte. "Son mil mundos, mil técnicas y experiencias que me formaron y me llevaron a lo que soy hoy. Fueron muchas cosas las que sentí y viví hasta que encontré la ideal, que me hizo sentir cómoda como artista".

Para la pintora, el arte es su forma de ver la vida y la única salida para muchas de las expresiones que abundan en su interior. Dijo que no se ve en otras actividades artísticas, pese a que lo intentó.