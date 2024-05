Le robaron la moto y ofrece un millón para recuperarla

Una pareja de emprendedores sufrió el robo de su herramienta de trabajo y apeló a ofrecer una suma de dinero para intentar recuperarla. Tal es el daño y la complicación que le genera, que hasta llegaron a ofrecer una recompensa de $1.000.000 para recuperar la moto con la que realizan los repartos de comida. “Es nuestra herramienta de trabajo, la usábamos para el reparto. Es un golpe durísimo”, le dijo Matías Cáceres a El Diario de la República. El sábado, cuando una sobrina llegó de visita a su casa del barrio Coronel Pringles, se desayunó con que la moto no estaba.

Matías y su pareja concluyeron las labores en un local de comidas que antes tenían en el centro y que, por la situación económica, tuvieron que instalar en su propia casa. El sábado, cerca de la una de la mañana, terminaron el reparto y comenzaron con la ardua tarea de limpieza y preparativos para la próxima jornada.

Cuando concluyeron, alrededor de las 3, se aprestaron a descansar. Pero todo se tiñó de desazón cuando, a la mañana siguiente, una sobrina que los fue a visitar les preguntó: “¿Quién salió en la moto?”. La pregunta de la adolescente los golpeó con la fuerza de una trompada. “Se la llevaron entre las 3 y las 10. Nosotros estábamos durmiendo y no escuchamos nada. Siempre terminamos fundidos y un desgraciado de estos viene y se lleva por delante el esfuerzo que uno hace para progresar y salir adelante”, lamentó el damnificado.

El vehículo en cuestión, una moto Keeway RK 125 centímetros cúbicos que habían comprado hace poco más de un año, había quedado guardada dentro de la cochera de la casa ubicada en Maestro González y Don Bosco. Y de ahí se lo llevaron mientras los Cáceres dormían.

"Un desgraciado de estos viene y se lleva por delante el esfuerzo que uno hace para progresar y salir adelante" (Matías Cáceres - damnificado)

Según lo que relató Matías, los delincuentes treparon por la reja de madera y desde adentro forzaron la cerradura del portón de madera. “Supongo que se la habrán llevado sin arrancar, o tal vez la subieron a una camioneta, porque no escuchamos ningún ruido a pesar de que la ventana de la habitación da justo a la cochera”, manifestó.

El joven realizó la denuncia ese mismo día en la Comisaría 6ª, del barrio José Hernández, pero hasta el día de hoy no tuvo ningún dato respecto de cómo fue el robo o de dónde fue a parar la moto que usaban para realizar el reparto.

La indignación de Cáceres se acrecienta cada vez que debe repasar las horas previas y posteriores al hecho. La zona está completamente a oscuras hace meses y a pocas cuadras de su casa está la Comisaría del Menor. “Los vecinos ya nos quejamos, ya hicimos los reclamos y nada. De noche no se puede andar. Está todo a oscuras”, cuestionó.

En el barrio no es la primera moto que roban. En lo que va del año, son tres vecinos a quienes les robaron sus rodados. En todos los casos, los malvivientes aprovecharon la noche para actuar.

La del sábado no es la primera vez que roban en su casa. Hace unos quince días, les robaron del gabinete de inspección el medidor de gas completo. Pero no son los únicos damnificados del barrio: “El mismo día que me robaron la moto, robaron las cámaras de vigilancia de un comercio de la esquina”, agregó.

Víctimas de oportunistas

Pero la indignación y la sensación de desamparo no cesaron. Cuando Matías y sus familiares comenzaron a viralizar mensajes ofreciendo un millón de pesos de recompensa por la aparición de la moto, comenzaron a recibir mensajes y llamados exigiéndoles dinero por adelantado para acceder a información sobre el paradero del rodado. “Uno apela a la solidaridad y se topa con esto, oportunistas que ante la desesperación aprovechan para tirarse un lance a ver si se pueden hacer unos pesos sin trabajar”.

Ahora, Cáceres y su pareja esperan que la investigación logre dar con el paradero de su herramienta de trabajo, pero desde el sábado duermen con un "ojo abierto". “Es penoso. No nos sentimos seguros ni en nuestra casa. Tengo la otra moto en la cochera y cada vez que me voy a dormir me cuesta hacerlo”, concluyó el damnificado.

