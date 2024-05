Villa Mercedes: una marcha que desafió el frío y la llovizna

Villa Mercedes también se sumó, este jueves, a la jornada nacional de lucha. El Sindicato de Judiciales Puntanos (SiJuPu) y la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) marcharon para exigir una recomposición salarial. Aseguran que el quince por ciento de aumento anunciado por el Gobernador Claudio Poggi es insuficiente ya que no responde al índice inflacionario acumulado desde que asumió.

El sonido de los bombos hizo resonar la ciudad, casi dos cuadras de trabajadores caminaron las calles mercedinas como símbolo de protesta. La concentración fue en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón", luego recorrieron las calles Maipú, avenida Mitre, Coronel Iseas y Pedernera. Concluyeron frente a la Comuna, donde los representantes de los dos gremios expresaron palabras de unidad y lucha.

Carlos Belletini, secretario de prensa de APTS, le comentó a El Diario de la República que continuarán con las medidas de fuerza hasta que el Estado resuelva todas las problemáticas que tiene en la actualidad el sistema de salud público. Además de lo salarial, rechazan el proyecto de la ley para modificar la Carrera Sanitaria, piden por ambientes de trabajo sin violencia, estabilidad laboral, exigen terminar con la persecución sindical, los traslados arbitrarios y la restitución de las recategorizaciones ya conseguidas.

"Hay una gran cantidad de falta de insumos, por ejemplo, en la Maternidad Central no tenemos ni siquiera papel para imprimir los informes de ecografías o de laboratorios. En el Juan Domingo Perón no les renovaron contrato a los profesionales que informaban las resonancias o tomografías, eso es muy grave porque el médico cirujano tiene que esperar más de cuarenta días para ver el informe y a veces tiene que operar a un paciente con cáncer que no puede esperar”, expresó el médico.

También reveló que, debido a la precarización laboral y salarial, muchos especialistas deciden irse a trabajar a otra provincia o al sector privado y que es muy difícil que vuelvan.

“Esperemos que el Gobierno recapacite y entienda que el quince por ciento no es suficiente y que a la gente no le alcanza. Hay categorías que no llegan a la línea de pobreza, teniendo el título bloqueado y con cuarenta y ocho horas semanales, entonces tenemos que pelear por todos”, concluyó Belletini.

María Florencia Ferreira, secretaria de prensa de SiJuPu, dijo que se unieron con salud debido a que son dos dependencias esenciales y ambos precisan una recomposición salarial para que los ciudadanos puedan contar con una buena calidad de los servicios que ofrecen.

“Desde el 6 de mayo estamos realizando movilizaciones todas las semanas, recién ahora va a haber una aproximación de diálogo, porque citaron al Superior Tribunal de Justicia para que se reúna con el poder ejecutivo”, indicó Ferreira.

Agregó que particularmente en el sector judicial también cuentan con problemas de infraestructura, de personal, de insumos y de presupuesto.

