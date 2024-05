"La Banda Lavanda", lo nuevo de Carlos Braile

Hace tres meses, Carlos Braile lanzó su canción “Dinosaurio querido”, la primera que escribió para el público infantil. La confección de esa obra le abrió al cantautor misionero radicado en San Luis una vertiente artística que se animó a explorar con la valentía de quien se lanza a una nueva aventura.

Para iniciar ese recorrido, sabe Carlos, necesitaba una compañía que alegrara el trayecto. Por eso eligió a un grupo de destacados artistas de la provincia, quienes, como él, se instalan en la música popular para adultos y tenían ganas de incursionar en un mundo tan novedoso como amplio.

La formación de “La Banda Lavanda” es el primer paso de Braile hacia ese universo formado de colores vivos, canciones con personajes queribles y risas en reemplazo de aplausos. Hoy, el proyecto debutará con “Canciones de las estrellas”, un espectáculo musical y teatral que tendrá su función a las 19 en la sala “Berta Vidal de Battini”.

“A partir de ‘Dinosaurio…’ entendí que tenía que hacerme cargo de lo que me pasaba en ese momento y empecé a pensar este espectáculo, que es también una reivindicación a la música latinoamericana destinada a las infancias”, sostuvo el cantante, quien seguirá, en paralelo, con su carrera solista más inclinada a la canción testimonial. De hecho, a principios de mes inauguró con un espectáculo de boleros una peña que pretende tener una edición mensual. “La principal idea que me propuse es no dejar de ser yo”.

Para dar el primer paso en su nueva idea, Carlos llamó a su amiga “Yeka” Ramos —también de sostenido emprendimiento solista—, con quien en 2019, apenas Braile llegó a San Luis, había planeado un vuelco hacia la música infantil. Tras la respuesta positiva de la ex “Nosotras Tan-Bien”, el armado del grupo se completó con los pianos de “Quique” Zabala, del dúo “Zabala-Funes”, la guitarra de Leandro Venezia y el bajo de Ema Sosa.

“Estamos muy contentos con la banda que armamos porque retomamos el concepto de grupo musical, sin tanta preponderancia del solista”, dijo Carlos, quien, a finales del año pasado, volvió a San Luis tras algunos meses radicado en Buenos Aires y en su Misiones natal, y tiene pensado quedarse un tiempo largo en la provincia porque “he sido muy bien recibido y creo que es un lugar amable a la hora de crear”.

En la puesta teatral que se verá esta tarde, Braile tiene un papel preponderante iniciado en el vestuario —ejecución de Roxy Ledezma—, los accesorios, las luces y su posición como cabeza del show. El autor adelantó que “Canciones de las estrellas” es un espectáculo con códigos teatrales en donde quienes están en el escenario representan a viajeros del universo que van recolectando canciones de todos los tiempos.

Los chicos y grandes que asistan a la sala “Berta Vidal” se encontrarán con clásicos reformados del cancionero infantil, algunas obras en lenguaje originario y creaciones propias de Carlos. Y, por supuesto, con el querido dinosaurio, iniciador de la nueva etapa en la carrera de Braile.

La intención del artista es que “Canciones de las estrellas” no se agote en la presentación de hoy, sino extenderlo como una propuesta para que las infancias de la provincia se acerquen a una música que corre el riesgo de quedar en el olvido. “Creo que es una propuesta innovadora para la zona —calificó Carlos—, que puede tener buena aceptación por parte de las chicas y los chicos”.

El espectáculo durará una hora diez aproximadamente y el plan es recorrer la provincia con los viajeros estelares para las vacaciones de invierno, el Día de las Infancias y las fechas especiales que quedan en el año.

DÍA: sábado 25 de mayo

HORA: 19

LUGAR: Sala "Berta Vidal de Battini"

ENTRADA: 2.500 pesos