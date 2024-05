Gabriel Rivero desplazó a un árbitro que militó para Poggi

La Secretaría de Deportes dio otro paso en falso. Gabriel Rivero jugó otro tiro por elevación, pasando por alto al Gobernador, dejando de lado a un "militante" de Claudio Poggi, como se autodefine en su Facebook Omar Ceferino Medero, instructor diplomado en la Escuela Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino y diplomado en el Instituto de Formación Arbitral, reconocido por el Consejo Federal de AFA, quien quedó descartado de la capacitación de Árbitro Provincial de Fútbol, que anoche comenzó en la Liga de Fútbol del Norte Puntano, y que es propiciado por el gobierno provincial en la figura de Francisco Ramón Noguera.

Medero estalló: "Manifiesto mi REPUDIO Y RECHAZO a este ATROPELLO (textual) por parte de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de San Luis. Hago saber que con muchísimo esfuerzo, desde el inicio de la reafiliación de la Liga del Norte Puntano, se me asignó la capacitación en la escuela arbitral, que fue notificada en tiempo y forma al Consejo Federal de AFA y ya cuenta con árbitros colegiados y tabla de méritos propia", empezó el descargo de Medero en su Facebook.

Y siguió: "Oportunamente y tras un abordaje deficitario y muy superficial de funcionarios del área Deportes, fui notificado telefónicamente por jefes de algunas áreas, para trabajar en conjunto, cosa que nunca se llevó a cabo, ni me atendieron personalmente las veces que me presenté en Terrazas del Portezuelo. A quien nombran como capacitador y quien fuera asistente de línea, nunca árbitro (lo cual significa una preparación diferente) de 1ª división, carece de diploma otorgado directamente por la Asociación del Fútbol Argentino y cuenta con innumerables desaprobaciones por su accionar en actividades relacionadas al arbitraje puntano desde hace muchos años".

Medero representa al Sadra y desde AFA respaldan a la UADA, para quien juega Noguera. ¿Y Rivero, para quién juega?

Medero explicó: "La implementación de este curso aporta significativamente a que muchos jóvenes de otras localidades queden marginados. He viajado por mis propios medios a brindar capacitaciones no solo a Quines, el norte es grande, pujante, promisorio, ambicioso y lleno de buena gente que no merece se le mienta ni divida deportivamente. Jamás, antes ni ahora, se me consultó qué trabajo llevo a cabo y bajo qué condiciones. Muchos del área Deportes me conocen y sabían de mi actividad. Este exasistente de línea (hace referencia a Noguera) ya usurpó mi lugar cuando estaba en la Liga Sanluiseña nombrado por resolución ejecutiva, y no actué ni reaccioné a tiempo, por mi condición anímica, ante el hecho que modificó mi vida. Esta vez, mientras las autoridades de la Liga del Norte Puntano me respalden, no voy a permitir su atropello, y tendrá que pasar a las instalaciones de la Liga por sobre mi cadáver".

Medero le avisa al Gobernador, en relación a la decisión que tomó Gabriel Rivero, secretario de Deportes, de ungir a Noguera, diciéndole: "He trabajado y militado denodadamente para que usted esté donde hoy está".

Claramente, Medero le dice a Poggi que lo dejó de lado. Que militó para él y ahora lo dejan en offside.